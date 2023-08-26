Административный центр провинции Хайнань открыл фотовыставку "Раскрываем красоту Хайкоу"

В экспозицию вошли 95 снимков

ХАЙКОУ /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Власти Хайнаня открыли выставку профессиональных фотоснимков, на которых запечатлены наиболее захватывающие моменты из жизни города Хайкоу - административного центра самой южной провинции КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Экспозиция "Раскроем красоту Хайкоу" состоит из 95 тщательно отобранных фотографий. Помимо пейзажей, улиц и зданий на них отображены особенности местного климата, быт, а также традиции и историческая специфика города.

Выставка стала логическим продолжением конкурса фотографии, который в мае организовал отдел пропаганды парткома Хайкоу совместно с Ассоциацией фотографов Хайнаня. Жюри тогда рассмотрело более 11 тыс. снимков, присланных из многих регионов КНР. В итоге 28 из них наградили призами.

Предполагается, что подобные мероприятия позволят китайской и международной общественности получить более полное представление о преимуществах Хайкоу, где можно активно развивать туристическую отрасль и эффективно использовать инвестиционный капитал. По словам генерального секретаря Китайского общества фотографов-предпринимателей Хо Вэя, эти многочисленные фотографии привлекут к городу еще более пристальное внимание представителей деловых кругов и туристов.

Как заявил председатель Ассоциации фотографов КНР Ли Гэ, авторы снимков Хайкоу смогли "продемонстрировать его особый шарм". В свою очередь известный в Китае фотограф Сун Ганмин считает, что в городе есть много мест, где естественные условия позволяют делать "живые и насыщенные фотографии, отображающие его модернизированный и интернационализированный облик".

Хайкоу насчитывает более 900 лет истории. Это главный культурный и экономический центр провинции, активно развивающий сотрудничество с другими странами. На город, население которого достигает 2,8 млн человек, приходится примерно треть валового регионального продукта Хайнаня. В соответствии с планом китайского правительства здесь формируется крупный кластер из штаб-квартир и представительств нескольких транснациональных компаний.