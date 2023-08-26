Фильм "О чем говорят мужчины" назвали самой лучшей российской комедией

Согласно рейтингу киноканала "Комедия", в "Абсолютный топ" также попали "День выборов" и "Я худею"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фильм Дмитрия Дьяченко "О чем говорят мужчины", "День выборов" Олега Фомина и лента "Я худею" Алексея Нужного вошли в число лучших российских комедий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киноканала "Комедия" (входит в медиахолдинг "Цифровое телевидение"), составившего "Абсолютный топ" российских комедий.

"Киноканал "Комедия" специально ко Дню российского кино составил "Абсолютный топ" отечественных комедий, которые были созданы после 1991 года. Первое место заняла картина Дмитрия Дьяченко "О чем говорят мужчины", основанная на спектакле "Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках" московского театрального коллектива "Квартет И". По сюжету четверо друзей на машине путешествуют из Москвы в Одессу, по дороге обсуждая важные для каждого из них темы - начиная от семейных отношений и заканчивая современным искусством", - рассказали в пресс-службе, добавив, что фильм стал настолько популярным, что получил еще три продолжения.

Второе место у комедии "День выборов" - еще одна экранизация спектакля "Квартета И", вышедшая в 2007 году. На третьем месте - фильм Алексея Нужного "Я худею" с Александрой Бортич в главной роли. Актриса специально набирала вес для роли, поправившись на 20 кг, а затем в течение полутора месяцев сбрасывала его для съемок сцен с похудевшей героиней. Четвертое место у еще одной картины Дьяченко по мотивам проекта "Квартета И" - комедия "День радио", замыкает первую пятерку криминальная комедия Романа Каримова "Все и сразу" о друзьях-неудачниках, которые, чтобы заработать денег и помочь сестре главного героя, соглашаются на предложение бандита ограбить курьера.

Также в "Абсолютный топ" российских комедий вошел еще один фильм Дьяченко "Последний богатырь", "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, "Холоп" Клима Шипенко и еще две картины Каримова - "Неадекватные люди" и "Гуляй, Вася!"

Авторы исследования при составлении рейтинга использовали данные профильных ресурсов Film.ru, "Лайфхакер", "Афиша", The Voice, "Подбор кино", Way2day, KinoFilmPro, IMDb, "Бюллетень кинопрокатчика" и "Кинопоиск".