Ван Гог на фасаде, классика советского кино и киноеда: гид по "Ночи кино" в Москве

Почти 5 тыс. площадок, среди которых российские музеи, концертные залы, библиотеки и кинотеатры, подготовили свои программы к ежегодной акции "Ночь кино". На одну ночь они превратятся в кинозалы и проведут показы известных кинокартин, встречи с актерами, мастер-классы. Рассказываем, что можно будет увидеть в столице на знаковых культурных площадках

Ван Гог — идеальный герой кино

Проникновенная драма о жизни одного из самых скандальных художников XIX века, анимационный фильм с живыми полотнами в стиле его картин и другие ленты — все это можно увидеть на внешней колоннаде Главного здания Пушкинского музея на Волхонке 26 августа. Музей подошел к задаче основательно и не без эстетического наслаждения. На фасаде покажут отрывки из фильмов "Ван Гог. На пороге вечности", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Винсент и Тео" и "Жажда жизни" и других.

Завершением вечера станет дискуссия "Ван Гог: идеальный герой кино" с участием заместителя директора музея по научной работе, куратора выставки "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством" Ильи Доронченкова и главы направления художественныx программ Московской школы кино и куратора курса "Xудожественная постановка", художника театра и кино Аддиса Гаджиева. Творчество Ван Гога обсудят в контексте кинематографа и мировой живописи.

Классика советского кино

Музей Победы проведет в предстоящую ночь показ многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны" в честь его 50-летия. Лента рассказывает зрителям о буднях разведчиков, которые нередко похожи на игру со смертью. Посетителям предложат творческую встречу с создателями сериала "Позывной "Журавли" — режиссером Александром Балахновыми и актрисой Юлией Афанасьевой.

В кинотеатре "Поклонка" можно будет бесплатно посмотреть фильмы-лидеры российского проката: "Вызов", "Чебурашка" и "Праведник". Помимо этого, в программе десять анимационных фильмов проекта "Детская книга войны" издательского дома "Аргументы и Факты". В основе лент ожившие детские дневники тех, кто пережил Великую Отечественную войну.

Путешествия в Музее кино

В этом году Музей кино решил объединить программу мероприятий темой путешествий. Любители начать день активно смогут поучаствовать в праздничном фотоквесте Музея кино, прогулявшись по Главной выставке страны в поиске трех кинематографичных локаций, ставших важной частью отечественного процесса.

Семейную аудиторию и киноманов, желающих разобраться в том, как устроен современный кинопрокат, объединит программа кинокомпании "Наше кино". Посетителям Музея кино на ВДНХ предложат посмотреть фильм "Баба Яга спасает мир", а после сеанса со съемочной группой состоится паблик-ток на тему "Возрождение жанра киносказки. Почему новое семейное кино стало драйвером современного кинопроката?". В то же время в зале Андрея Тарковского киновед Станислав Луговой представит селекцию фильмов 40-50-х годов "Великие путешественники в советском кино".

Киностудия Горького

День открытых дверей пройдет в Киностудии имени М. Горького, где на выходных пройдут кинопоказы, мастер-классы, фудтраки с киноедой. В обновленном кинодворе каждые полчаса посетителей будут ждать показательные выступления профессиональных каскадеров по прыжкам с высоты. Самые храбрые зрители смогут самостоятельно прыгнуть на специальную подушку.

В пространстве Кинокампус Горького пройдут бесплатные мастер-классы. Профессионалы киноиндустрии проведут занятия для детей и подростков по основам актерского мастерства, фильммейкингу, озвучиванию фильмов и созданию комиксов.

В студиях для создания цифрового контента впервые покажут ремейк лучших сцен курортной комедии "Три плюс два". Его снял клипмейкер Даниэль Ким, известный своими работами для исполнителей L'One и Жака-Энтони. В процессе создания ролика использовалась прогрессивная технология виртуального продакшена, уже доступная в павильонах и студиях Киностудии им. М. Горького. Ремейк представит сам автор и съемочная группа проекта. Гости также смогут увидеть фильм о фильме, раскрывающий процесс создания виртуальных фонов и спецэффектов для съемок современного контента со светодиодными экранами.

Союзмультфильм

Культурный центр "Зотов" совместно с "Союзмультфильмом" представят специальную программу для детей и их родителей "Кино крохам. Союзмультфильм". В кинотеатре "Зотов.Кино" покажут сборник современной анимации для школьников и дошкольников от 2-х лет: семейные "Простоквашино" и "Оранжевая корова", гэговую комедию "Ну, погоди! Каникулы", сериал с самым дерзким юмором "Приключения Пети и Волка", космические приключения супергероев "Крутиксы", сериал "Умка" и многое другое. Гости "Союзмультфильма" увидят классический мультфильм режиссера Романа Качанова "Тайны третьей планеты" (1981 г., 50 мин), а также работу Федора Хитрука "Фильм, фильм, фильм!" (1968 г., 19 мин).

Музей Москвы

Столичный музей предлагает москвичам сходить на встречу с философом и киноведом Евгением Дегтяревым, автором книги "Темные фигуры. Социально-философский анализ фильмов Джона Карпентера". Музей Москвы также приглашает послушать лекцию об ужасах и мистике в советском кинематографе, посмотреть фильмы о Москве и 3D-кинокартины, созданные на основе стереоскопических снимков российских фотографов конца XIX-начала XX вв. Мероприятия пройдут в Провиантских складах, где находится кинотеатр "Москино Музейный", в Центре Гиляровского, Музее "Садовое кольцо" и Музее истории Лефортово.

Анастасия Шаренкова