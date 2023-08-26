В Пскове открылся фестиваль о победе псковичей в XVI веке над польскими войсками

Для гостей организовали семь интерактивных средневековых площадок

ПСКОВ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника впервые при поддержке Российского военно-исторического общества провели в Пскове у Покровской башни XV века, которая является одной из крупнейших в Европе, фестиваль реконструкции "Воевода Шуйский". Он посвящен победе псковичей над войсками польского короля Стефана Батория: гости фестиваля смогли научиться средневековому искусству литья пуль и метанию древнего холодного оружия - сулиц, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Как передает корреспондент ТАСС, несмотря на дождливую погоду, массовые мероприятия фестиваля развернулись в непосредственной близости от Покровской башни и храма Покрова и Рождества от Пролома, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь стоит в месте, где псковичи в 1581 году остановили стотысячное войско польского короля, по сути положив конец Ливонской войне. По преданию, в момент штурма жителям города явилась Богородица, которая указала место, откуда пойдет наступление врага. Благодаря этому псковичи смогли подготовить укрепления и выставить орудия. По словам историков, отступая, поляки говорили, что город заколдован и взять его невозможно.

"Мы провели масштабный фестиваль в честь победы псковичей над многотысячным войском польского короля Стефана Батория, благодаря сотрудничеству с Псковским отделением РВИО. Здесь можно посмотреть на самый настоящий исторический лагерь той эпохи, научиться средневековому мастерству по литью пуль, а также метанию сулиц - старинного ручного холодного оружия. Погрузиться в то время помогло историческое общество "Терция" из Москвы. Для зрителей они подготовили показательные строевые приемы - экзерции и провели обучение по обращению с пикой", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что Покровская башня является символом стойкости, героизма и мужества псковичей. "Она - свидетель самой сути псковских людей - где-то излишне скромных, но вместе с тем обладающих огромной силой духа. Именно эти качества позволили псковичам противостоять многотысячному войску Стефана Батория и не дать ему покорить Псков. И Покровская башня навсегда стала символом единения наших воинов и той великой победы, а праздник "Воевода Шуйский" - прекрасным поводом ощутить свою причастность к тем славным событиям", - пояснила Мельникова.

По ее словам, на фестивале также организована работа семи интерактивных средневековых площадок, на которых в частности прошли мастер-классы по изготовлению оберегов для воина, по чеканке древних псковских монет. Кроме того, была организована работа так называемой "Рекрутской школы", где гости фестиваля могли научиться военному мастерству пикинеров - бойцов пехоты XVI-XVIII веков.

О Покровской башне

Покровская башня возведена в конце XV века и уникальна тем, что ее первый ярус вырублен прямо в скале, на которой стоит все сооружение. Наружная длина башни в окружности достигает 90 м, внутри сооружения может проехать всадник на лошади. Объект является памятником истории и культуры федерального значения.

Покровская башня представляет для Пскова особую историческую ценность и является важным памятником военной истории, связанным со знаменитой осадой Пскова войсками Стефана Батория в 1581 году во время Ливонской войны. Тогда башня приняла на себя главные удары штурма, длительные осадные обстрелы врага, став символом духовной и военной победы русского воинства.