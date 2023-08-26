Спектакль о семейных ценностях покажет театр кукол из Петербурга на фестивале в Калуге

Фестиваль продлится до августа 2024 года

КАЛУГА, 26 августа. /ТАСС/. Спектакль "Птифуры. Бабушки" Санкт-Петербургского театра "КУКФО", завоевавшего театральные премии "Золотая маска" и "Золотой софит", покажут на фестивале "Театральный причал", который открылся в субботу. В течение года гостей фестиваля будут знакомить с постановками театров и творческих коллективов России, сообщил ТАСС директор Калужского театра кукол Алексей Соколов.

"Сегодня дан старт творческому проекту Калужского театра кукол "Фестиваль "Театральный причал". Он продлится до следующего Дня города в августе 2024 года. Камерным мероприятием открытия станет показ уникального спектакля "Птифуры. Бабушки" Санкт-Петербургского театра "КУКФО", завоевавшего множество наград, в том числе театральные премии "Золотая маска" и "Золотой софит", - рассказал собеседник агентства.

Спектакль "Птифуры. Бабушки" - это диалог через искусство с детьми и взрослыми о необходимости единения поколений семьи, бережного и уважительного отношения к окружающим. Маленькие пирожные - птифуры, переродились на сцене в крохотные истории бабушек, поэтому у спектакля такое название, пояснил художественный руководитель театра Алексей Алешко.

В фестивале участвует ростовая кукла - император Петр Первый, Воронежский академический уличный театр даст представление "Как царь Петр чего-нибудь там". Кроме этого, автор и режиссер из Липецка Ивана Карпова проведет спектакль-мастер-класс "Балаган пустяков" и познакомит зрителей с системами и разновидностями кукол, также в программе - выступление лаборатории экспериментальных спектаклей "Моrэs" из Москвы.

Проект Калужского театра кукол "Фестиваль "Театральный причал" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, управления культуры Калуги, Министерства культуры и туризма Калужской области и партнеров проекта. В годовую программу фестиваля войдут спектакли ведущих театральных коллективов России, в том числе отмеченные наградой "Золотая маска" и созданные в рамках проекта "Культура малой родины". Участие в фестивале подтвердили коллективы из Екатеринбурга, Курска, Брянска, Орла и Тулы.