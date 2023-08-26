Флигель нижегородской Усадьбы Рукавишниковых открыли после реставрации

В обновленных помещениях разместят фонды музея, которые на время реставрационных работ находились в главном здании усадьбы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Флигель Усадьбы Рукавишниковых, где расположено фондохранилище Нижегородского музея-заповедника, открыли после реставрации, передает корреспондент ТАСС.

"Объект очень важный для музея, для усадьбы, для города, потому что на период реставрации мы были вынуждены все музейные предметы, которые в нем хранились, перенести в усадьбу, часть ее пространства в связи с этим была закрыта для посещения. И те работы, которые в итоге мы произвели, дают возможность для любого желающего прийти и увидеть открытое хранение предметов. [Здесь] будет открыта комната для посещения, где будут разбираться предметы археологии, можно будет пообщаться с хранителями музея. Такой возможности у всех желающих не было до настоящего момента", - рассказала журналистам статс-секретарь - замминистра культуры России Надежда Преподобная.

По ее словам, до реставрации флигель находился в ужасном состоянии. Новые площади разгрузят основное здание Усадьбы Рукавишниковых, и там появится возможность организовывать новые экспозиции.

Работы во флигеле шли с апреля 2022 года и проводились впервые за почти 150 лет. Провели ремонт и реставрацию фасада и кровли здания, работы по замене инженерных систем, системы электроснабжения, вентиляции, охранной и пожарной сигнализации. Также во внутренних помещениях, площадь которых составляет около 450 кв. м, провели реставрацию лепнины, паркета, плитки, оконных рам и фурнитуры.

Открытое хранение и музейный дворик

В обновленных помещениях разместятся фонды музея, которые на время реставрационных работ были перемещены в главное здание усадьбы. В фондах Нижегородского музея-заповедника находится более 320 тыс. экспонатов, в том числе особо ценные предметы из фарфора, стекла, предметы из драгоценных металлов.

Так, на первом этаже флигеля разместится открытое хранения фонда металла. Он насчитывает около 2 тыс. единиц хранения, большая часть из которых будет представлена в открытом хранении. Места в витринах займут уникальные предметы: чугунный бюст Ивана Родионовича Баташова, выполненный неизвестным скульптором конца XVIII века; редкий дорожный самовар 1820-х годов с выгравированной датой "1826"; кубок, врученный выдающемуся конструктору Ростиславу Алексееву, чемпиону города Горького по парусному спорту 1949 года; салонный симфонион марки "Фортуна" конца XIХ - начала ХХ веков. Эта часть коллекции также включает в себя вещи из собраний фотографа и художника Андрея Карелина, продукцию местных кустарей и фабрик, военные трофеи периода Великой Отечественной войны.

Как отметил замгубернатора региона Олег Беркович, на месте парковки появился благоустроенный дворик с фонтаном, где обязательно будут проводить различные мероприятия. "Музейный дворик обязательно станет открытым общественным пространством, так же как это произошло с двориком Дома Сироткина, где проводятся разные лекции, разные концерты. Сюда придут различные мероприятия - театральные, музыкальные, все будет задействовано", - сказал Беркович.

Он также напомнил, что фасад усадьбы отреставрировали к 800-летию города. Теперь здание впервые с момента постройки полностью обновлено.

Об усадьбе

Усадьба Рукавишниковых - это главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Главный дом усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения, памятником гражданской архитектуры второй половины XIX века. Усадьба была построена представителем одной из известнейших и богатейших нижегородских купеческих династий, потомственным почетным гражданином Сергеем Михайловичем Рукавишниковым (1852-1914).