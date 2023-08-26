Малый театр представит премьеры по Пушкину, Чехову и Шварцу в новом сезоне

На Новой сцене труппа представит, в частности, спектакль "Бесприданница" в постановке Александра Вельмакина

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Государственный академический Малый театр в новом, 268-м, театральном сезоне представит премьеры по произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова, Александра Островского, Евгения Шварца и Жан-Батиста Мольера. Об этом сообщил на сборе труппы заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Алексей Дубровский.

"Этот сезон принесет нам несколько премьер. В ноябре этого года на Исторической сцене состоится премьера спектакля "Дон Жуан, или Каменный пир" по пьесе Жан-Батиста Мольера, режиссер-постановщик - заслуженный артист России Владимир Николаевич Драгунов", - сказал Дубровский.

По его словам, в октябре на сцене на Большой Ордынке выйдет "Капитанская дочка" по повести Александра Пушкина, которую поставит Станислав Сошников. На этой же площадке в ноябре режиссер Владимир Бейлис представит спектакль "Светит, да не греет" по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева, а в феврале пройдет премьера спектакля Андрея Житинкина "Драма на охоте" по Антону Чехову. Там же в марте планируется показать зрителям постановку "Два клена" по пьесе Евгения Шварца, режиссер - Андрей Цесарук.

"В мае 2024 года на Исторической сцене запланирована премьера по "Маленьким трагедиям" Александра Сергеевича Пушкина. Эта постановка поручена мне", - сказал Дубровский. На Новой сцене труппа представит спектакль "Бесприданница" в постановке Александра Вельмакина.

Поздравление министра и новые актеры

С началом сезона коллектив поздравила министр культуры России Ольга Любимова. "На протяжении многих лет Малый любим публикой всех возрастов, остается ярчайшим примером сохранения классических традиций отечественного театра. В 2023 году Дом Островского стал центром празднования юбилея Александра Николаевича и проделал грандиозную работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий", - отметила министр. Она пожелала труппе приумножения зрительской любви и теплых встреч с публикой.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, обратившись к труппе, отметил, что театр продолжает сохранять традиции, старшее поколение артистов передает свой опыт молодым. "Мне тоже посчастливилось быть молодым, постоянно работать с замечательными русскими актерами. Знаю, что в этом зале сидят [артисты] старшего поколения, которые играли с этими актерами на этой сцене. Какой хороший театр! Мы за это стоим, кому-то нравится, кому-то не нравится. Не нравимся тому, кто завидует, а таких довольно много. Но есть зрители, десятки людей ждут, когда собирается труппа на свой 268-й сезон", - сказал Соломин.

На сборе труппы объявили, что в труппу Малого театра принят народный артист России Михаил Филиппов, также коллектив пополнили несколько выпускников курса Соломина в Щепкинском театральном училище.

Сезон труппа откроет в Москве 1 сентября спектаклями "Ревизор" на Основной сцене и "Тайны мадридского двора" на Сцене на Ордынке, в филиале в Когалыме - 31 августа спектаклем "Рождество в доме Купьелло".