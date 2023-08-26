В Перми на "Корабле поэтов" начался литературный фестиваль "Компрос"

По словам организатора Бориса Эренбурга, основной задачей мероприятия является открытие новых авторов

ПЕРМЬ, 26 августа. /ТАСС/. Литературный фестиваль "Компрос" начался в Перми на "Корабле поэтов", который отчалил с Речного вокзала города. В 2023 году мероприятие проходит в рамках программы празднования 300-летия столицы Прикамья, сообщают организаторы фестиваля.

Поэтическая лаборатория в акватории Камы продлится три часа. В это время участники будут читать свои стихотворения. Здесь же, на корабле, пройдет "Парад презентаций" новых книг гостей и участников фестиваля и поэтические чтения "Биармия".

"Задача литературного фестиваля - раскрыть новых авторов, которых читают тысячи людей. На нашем фестивале впервые выступали в свое время писатель Павел Селуков, поэт Михаил Куимов и многие другие известные сейчас литераторы. В результате встреч с издателями на "Компросе" в центральных и региональных издательствах выходили сборники пермских авторов", - рассказал журналистам организатор фестиваля Борис Эренбург.

"Компрос" проходит в Перми 26 и 27 августа. В субботу вечером в рамках фестиваля также состоится "Слэм прозаиков", где молодые писатели будут соревноваться в авторском чтении, а жюри и публика - оценивать их выступления. Во второй день фестиваля состоится всероссийский конкурс видеоклипов авторов на стихи собственного сочинения "Третий глаз". Также прозаики, драматурги, поэты и авторы в жанре нон-фикшн представят публике и жюри свои неизданные книги в рамках акции "Шанс для неизданных книг". Жюри выберет наиболее интересную книгу, у которой появится шанс.

Завершится прозаико-поэтический уик-энд композицией на стихи классических и современных поэтов "Танцы с поэтами, или Скандал в Благородном собрании". По словам организаторов, в ее основе лежит реальный факт из истории Перми, когда в ноябре 1860 года на литературном вечере в Благородном собрании города Евгения Толмачева - жена статского советника - декламировала "Египетские ночи" Александра Пушкина. Этот вечер и смелое выступление молодой девушки дали повод для шумной полемики о роли женщины, в которую были вовлечены виднейшие публицисты того времени, в том числе Чернышевский, Писарев, Некрасов и Достоевский. На вечере 27 августа режиссер Семен Иванов вместе с актерами и музыкантами творчески переосмыслит события 160-летней давности.

"Компрос" проходит в Перми с 2014 года. Свое название фестиваль получил от одного из самых знаковых топонимов Перми - Комсомольского проспекта или сокращенно Компроса. Эта улица - своего рода Пермский Бродвей, "пристанище праздных поэтов, влюбленных парочек, шумных компаний с гитарой, убеленных сединами интеллигентов", говорят организаторы мероприятия.