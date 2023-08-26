Медведев заявил, что максимально позитивно относится к грузинской культуре

По словам зампреда Совбеза РФ, она очень близка России и зачастую воспринимается как общее достояние

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Грузинская культура очень близка России и зачастую воспринимается как общее достояние. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС, как лично он относится к Грузии, ее культуре и традициям.

"Естественно, хорошо, максимально позитивно отношусь", - сказал замглавы Совбеза РФ.

"Это древний народ, древняя культура, очень близкая нам, потому что мы по соседству живем многие годы, у них большая диаспора в нашей стране. И все, что связано с грузинской культурой, в известной степени воспринимается как часть нашей культуры", - продолжил Медведев. "Если в интернете посмотрите шашлык или что-то такое, то в большинстве стран это воспринимается не как часть кавказской кухни, а как часть общероссийской кухни", - сказал политик, добавив, что это лишь один из примеров, но то же самое касается музыки и элиты, в том числе культурной.

"Поэтому, чем скорее будут нормализованы отношения в полном объеме, тем лучше", - уверен Медведев.