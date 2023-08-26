Певцов представил в Севастополе постановку к 190-летию издания романа "Евгений Онегин"

Одна из задач постановки - познакомить молодежь с творчеством Пушкина через искусство

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Народный артист России Дмитрий Певцов показал в Севастополе театрализованную литературно-музыкальную программу по произведению А. С. Пушкина "Евгений Онегин" к 200-летию начала работы поэта над романом в стихах и 190-летию выхода его полного издания. Одна из задач постановки - познакомить молодежь с творчеством Пушкина через искусство, сообщил ТАСС сам народный артист.

"Наш проект "С Пушкиным в XXI век" живет давно, и один из его адресатов - это подрастающее поколение. <...> В первую очередь молодежь должна знакомиться с произведениями Александра Пушкина - и не только в рамках школьной программы, но и с помощью других видов искусства. Существует большое количество произведений, рожденных по мотивам его произведений, - музыка, изобразительное искусство, искусство книги. И мы пытаемся это представить зрителям" - сказал Певцов.

Артист подчеркнул, что таким образом создатели программы хотят передать масштаб личности и таланта Пушкина, а также показать, как он подвиг представителей других видов искусства на создание потрясающих произведений. "Евгений Онегин" - роман, в котором воплотилась подлинная русская жизнь, это вершина русской поэзии и "энциклопедия русской жизни", по определению известного критика Белинского. В произведении Пушкин осмысляет одну из важнейших задач искусства и литературы - проблему героя своего времени", - отмечается в пресс-релизе программы.

Программа представлена в рамках проекта "С Пушкиным в XXI век", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, и включила в себя музыкальные иллюстрации из одноименной оперы П. И. Чайковского в исполнении ведущей солистки театра "Новая опера им. Е. Колобова" заслуженной артистки Республики Башкортостан Елены Терентьевой и приглашенного солиста Большого театра Андрея Бреуса, участие принимал и сам народный артист России, лауреат Государственной премии Дмитрий Певцов. Кроме этого, в постановке задействованы народный артист России Валентин Клементьев и заслуженная артистка России Татьяна Шалковская. Музыкальное сопровождение исполнили заслуженная артистка России, профессор МГК Полина Федотова (фортепиано) при участии Давида Ардуханяна (скрипка). Автор и ведущая программ - Алла Панкова, режиссер программы и автор видеопоказа - Ирина Панкова.

"Сегодня на сцену вышли представители вокального, музыкального, актерского и чтецкого искусства. Очень радостно, что программу увидят много севастопольцев, я надеюсь, что будет и молодежь, которой предстоит строить будущее России", - добавил Певцов.

Концерты, посвященные Высоцкому

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, Дмитрий Певцов и "Певцовъ-оркестр" дадут в Крыму серию бесплатных концертов, посвященных творчеству Владимира Высоцкого. В постановке примет участие Никита Высоцкий, который исполнит стихи и поделится воспоминаниями об отце. В программе зрители услышат произведения поэта о жизни и смерти, о любви и ненависти, среди которых "Песня о друге", "Вершина", "Кони привередливые". Показ состоится 27 августа в Доме Офицеров Черноморского флота в Севастополе, кроме этого, показы запланированы в Краснодарском крае и Москве.