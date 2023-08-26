Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" торжественно открылся в Сухуме оперой "Тоска"

На мероприятии присутствовали президент Абхазии и гости из России, Южной Осетии и Приднестровья

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" торжественно открылся в Сухуме в день, когда отмечается 15-летие признания Россией независимости Абхазии, передает корреспондент ТАСС с места события.

Мероприятие началось с оперы Джакомо Пуччини "Тоска". Главные мужские партии Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнили оперные певцы Иван Гынгазов и Владислав Сулимский. В роли Флории Тоски - народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, ранее неоднократно исполнявшая эту партию в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также в Большом и Мариинском театрах.

Концерт проходил на открытой сцене на площади перед Абхазским государственным драматическим театром им. С. Чанба в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра. За дирижерским пультом был заслуженный артист России, дирижер Большого театра Антон Гришанин. На концерте присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания и гости из России, Южной Осетии и Приднестровья, прибывшие в Абхазию для участия в торжествах по случаю юбилея признания.

Перед концертом

"Абхазия отмечает 15-летие признания независимости республики Российской Федерацией. Мы поздравляем вас с этим судьбоносным событием. Неслучайно именно сегодня мы и открываем фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" - самое главное музыкальное событие для всей страны", - сказал ведущий Юлиан Макаров. По его словам, в родные для Хиблы места с 2001 года приезжали и приезжают со всего мира лучшие музыканты.

Макаров огласил приветствие министра культуры России Ольги Любимовой. "Фестиваль стартует с концертного исполнения оперы Пуччини "Тоска" в Сухуме. Уверена, насыщенная программа этого года удивит своим разнообразием, а музыканты высоким уровнем исполнения. Желаю организаторам успеха, а гостям и участникам радости от встречи с искусством", - отмечается в приветствии. Участников и гостей фестиваля приветствовал и министр культуры Абхазии Даур Кове, пожелав "хорошего вечера и бурю прекрасных впечатлений".

Затем на сцену вышла сама оперная дива, которая приветствовала всех на абхазском и русском языках. "Открыть фестиваль в этом году для меня особая ответственность, сегодня день признания независимости Абхазии Россией. Я с гордостью разделяю с вами этот праздник и, надеюсь, музыка, которую мы дарим вам сегодня вечером, принесет настоящую радость. Я счастлива, что в этом году выступит и молодое поколение музыкантов, это - лауреаты моего первого международного конкурса, и не побоюсь этого слова - восходящие звезды мировой оперной сцены", - сказала Герзмава.

В этот вечер также выступили лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава, прошедшего в Москве с 11 по 22 января 2023 года: Алексей Кулагин, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Дамир Садуахасов, Мария Лупарева и Ливей Хоу. По окончании концерта заупстили фейерверк.

Второй концерт

28 августа на открытой площадке у Пицундского храма состоится второй концерт фестиваля. Оперная дива выступит совместно с лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Алексей Кулагин, Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев и другие в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра исполнят арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. К лауреатам конкурса Хиблы Герзмава присоединятся солистка Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Полина Шароварова и студентка Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Кристина Чкотуа.

Помимо Абхазии, концерты фестиваля пройдут в 18 городах России, Белоруссии и Казахстана. Ранее концерты фестиваля проходили в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве, в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Музикферайн в Вене.

О певице

Герзмава с 1995 года является солисткой (сопрано) Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani, конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска". Кроме того, Герзмава - доцент кафедры сольного пения Московской консерватории, основатель и руководитель музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", а также создатель Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров.