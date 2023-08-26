В Музее обороны Севастополя подготовили новую экскурсию по старейшим храмам города

Экскурсии "Золотые купола Севастополя" стартуют с 1 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя подготовил для посетителей новую экскурсию. Пешеходный маршрут представит историю четырех старейших храмов Севастополя, сообщила ТАСС методист отдела экскурсионной работы Музея обороны Севастополя Елена Смирнова.

"Экскурсии в соборе равноапостольного святого князя Владимира пользуются огромной популярностью у севастопольцев и гостей нашего города. Вот почему возникла идея разработать экскурсию, которая охватит историю четырех старейших храмов Севастополя. Мы стремились рассказать о них не только как о памятниках архитектуры и истории, но и вспомнить святых, в честь которых храмы были освящены, затронуть героические и трагические события в жизни города, свидетелями которых стали храмы", - сказала она.

По словам Смирновой, работа над маршрутом для новой пешеходной экскурсии под названием "Золотые купола Севастополя" заняла около четырех месяцев: был тщательно составлен маршрут, подобраны объекты показа, стихотворные строки, создан текст.

Экскурсия начинается на центральном городском холме, вершину которого венчает один из старейших храмов Севастополя - собор святого равноапостольного князя Владимира. Маршрут продолжит один из памятников Крымской войны - собор св. Николая, далее храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а закончится экскурсия рядом с храмом св. Архистратига Михаила. У каждого храма - своя история, связанная с основанием Севастополя, с событиями двух оборон города: в годы Крымской и Великой Отечественной войн, добавили в музее.

Экскурсии "Золотые купола Севастополя" стартуют с 1 сентября, продолжительность экскурсии - 1 час 10 минут без захода в храм и 1 час 30 минут с заходом в храм. Записаться на экскурсию нужно за три дня.