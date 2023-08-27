Молодежный театр на Фонтанке отметит 170-летие Владимира Шухова

Гостям предложат экскурсию "Тайны закулисья" в честь юбилея российского инженера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке проведет экскурсию "Тайны закулисья" в честь 170-летия со дня рождения российского инженера Владимира Шухова. Особым объектом экскурсии станут Шуховские фермы, украшающие здание театра.

"Эти металлические фермы составляли каркас здания "Буффа", сооруженного в начале ХХ века в Измайловском саду, где располагается теперь Молодежный театр. Внутреннее пространство зала формировалось металлическими дугообразными конструкциями, в верхней части которых помещались стилизованные изображения лир. Театральный зал стал сооружением нового типа", - рассказали в пресс-службе театра.

После реконструкции 2010 года на месте бывшего "Буффа" стала работать Большая сцена Молодежного театра. В новом здании Шуховские фермы были сохранены, но их первоначальная роль несущих опор изменилась - они стали декорационными, находятся под надзором инспекции по охране памятников.

Шухов (1853-1939 годы) - русский и советский инженер, архитектор, изобретатель, ученый. Вошел в список 100 выдающихся инженеров всех времен и народов. Он изобрел металлические сооружения для нефтяной индустрии, совершил переворот в теплотехнике, разработал экономичные конструкции в области мостостроения, придумал легкие арочные конструкции и сетчатые перекрытия из металла. Созданная им в Москве Шуховская башня признана международными экспертами одним из высших достижений инженерного искусства.