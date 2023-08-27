Во Владивосток прибыла копия парусника XVII века

Деревянное судно-музей получило название "Пилигрим"

ТАСС, 27 августа. Деревянное судно-музей "Пилигрим", копия парусника XVII века, прибыло во Владивосток в рамках кругосветного путешествия, которое длится с 2017 года. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале мэр города Константин Шестаков.

"Во Владивостоке гостит удивительное, необычное судно-музей "Пилигрим" - копия парусника XVII века. Выполненное полностью из дерева, оно зашло к нам в рамках кругосветки", - написал Шестаков.

Ранее сообщалось, что на борту судна располагается плавучий музей деревянного зодчества России, старинных лодок и кораблей, созданных до времен Петра I. Экспозиция открывается на всех стоянках ладьи, куда заходит "Пилигрим".

Команда под руководством Сергея Синельника вышла из Петрозаводска в 2017 году и за это время посетила 15 стран. Цель команды - познакомить жителей других стран с историей России. Последний раз на Дальний Восток парусник заходил в июле 2022 года в порт Камчатки. Во Владивостоке судно пробудет еще некоторое время, а затем возьмет курс на Корею.