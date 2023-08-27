В Москве пройдет Всероссийский этнофестиваль

Его проведут 1 и 2 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Концерты, мастер-классы и ярмарку ремесел подготовили для посетителей культурного центра "Новослободский" в Москве, где пройдет Всероссийский этнографический фестиваль. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В столице 1 и 2 сентября пройдет Всероссийский этнографический фестиваль. Его гости смогут погрузиться в мир традиционной национальной культуры народов нашей страны. Этнофестиваль соберет фольклорные, вокальные и хореографические коллективы, а также специалистов-этнографов. Он станет главным событием проекта "Этновстречи. Знакомство с национальной культурой", - говорится в сообщении.

В первый день фестиваля состоятся мероприятия для профессионалов отрасли. Для специалистов, изучающих этнокультурные традиции, с 11:00 до 13:00 в библиотеке №2 имени Ю. В. Трифонова пройдет семинар "Создание коммуникативной площадки для изучения национальной культуры и народного творчества". Участники встречи обсудят теоретическую и практическую составляющие изучения жанров народного творчества. В Чеховском культурном центре с 16:00 до 18:00 состоится круглый стол с презентацией лучших практик по сохранению этнокультурных традиций. О своих проектах расскажут федеральные и региональные эксперты, представители национально-культурных общественных организаций.

Событийная программа этнофестиваля пройдет 2 сентября на парковой территории культурного центра "Новослободский". На главной сцене с 12:00 до 17:00 для гостей выступят профессиональные и любительские творческие коллективы и солисты. В это же время на площадке будет работать выставка-ярмарка "Город мастеров". На ней представят изделия мастеров народных художественных промыслов. Здесь же пройдут тематические мастер-классы, на которых все желающие смогут освоить народные промыслы.

"С 14:00 до 15:00 гости отправятся на экскурсию по территории бывшего Скорбященского монастыря, который располагался на месте Новослободского парка. На этнопленэре художники смогут запечатлеть события фестиваля и национальные костюмы участников. На площадке "Музыкальная шкатулка" откроется выставка национальных музыкальных инструментов. Кроме того, гости всех возрастов смогут поиграть в настольные игры и принять участие в народных забавах на площадках "Игротека" и "Этноигры", - добавляется в материале.