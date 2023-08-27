27 августа, 08:58

В Красноярском крае более 24 тыс. человек посетили киносеансы в "Ночь кино"

Зрителям показывали кассовые российские фильмы 2023 года

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Акцию "Ночь кино", посвященную Дню российского кинематографа, посетило более 24 тыс. человек на 190 площадках Красноярского края. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "Енисей кино" Ирина Белова.

"В Красноярском крае прошла Всероссийская акция "Ночь кино", которая приурочена к празднованию 27 августа Дня российского кино. Всего на "Ночи кино" на более чем 190 площадках по Красноярскому краю посмотрели фильмы 24 731 человек. В регионе прошло 566 киносеансов", - сообщила Белова.

В рамках акции показали кассовые российские картины 2023 года: "Чебурашка" (режиссер Дмитрий Дьяченко), "Вызов" (режиссер Клим Шипенко) и "Праведник" (режиссер Сергей Урсуляк).

Организаторы акции "Ночь кино" - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура. РФ". Оператором акции на территории Красноярского края стало краевое госучреждение культуры "Енисей кино". В рамках "Ночи кино" кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки готовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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