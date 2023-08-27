В Ясной Поляне пройдет первая школа кинокритики

Ее проведут с 19 по 23 октября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Первая школа кинокритики пройдет в Ясной Поляне в Тульской области в октябре, практические занятия проведут ведущие российские кинокритики и эксперты в области кино. Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта.

"Проект "Школа критики" совместно с музеем-усадьбой Л. Н. Толстого проведет школу кинокритики в Ясной Поляне при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и телеканала "КиноТВ". Первая школа кинокритики пройдет в Ясной Поляне с 19 по 23 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Яснополянская школа критики станет первой школой, посвященной исключительно кинокритике. Заявки на участие в проекте принимаются до 3 сентября. По итогам конкурса организаторы выберут 21 участника школы, имена которых станут известны не позднее 15 сентября. Участие в школе бесплатное, при этом подать заявки могут лица старше 18 лет.

Форма занятий в школе кинокритики очная. Практическую работу проведут кинокритик, обозреватель журнала "Правила жизни", внештатный автор "Искусства кино", "Афиши", "Огонька", "Кинопоиска" и газеты "Коммерсантъ", ведущий рубрики о кино и сериалах на "Авторадио", постоянный эксперт радио "Коммерсант-ФМ" и "Бизнес-ФМ" Егор Москвитин, киножурналист, продюсер, автор и ведущий программы "Индустрия кино", председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Иван Кудрявцев, кинокритик, продюсер и главный редактор журнала "Искусство кино" Никита Карцев, сценарист, редактор, киновед, куратор курсов "История кино", "Современное кино" и "Практическая кинокритика" в Московской школе кино, доцент ВГИКа Всеволод Коршунов, а также кинодраматург, декан сценарно-киноведческого факультета ВГИК, доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры киноведения, руководитель учебно-творческих мастерских Вячеслав Марусенков.

"После проведения уже четырех школ литературной критики, мы отваживаемся ступить на совершенно новую для нас территорию - территорию кино! Страшновато, но очень интересно. Надеюсь, что на просторах нашей страны найдутся люди, обладающие талантом смотреть фильмы, и увлекательно и умно об этом рассказывать и писать", - цитируют организаторы советника президента России по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.