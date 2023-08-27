В ГАБТ выразили соболезнования в связи со смертью Светланы Адырхаевой

Как заявил художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев, балерина навсегда останется частью его истории

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России скорбит в связи со смертью народной артистки СССР Светланы Адырхаевой. Балерина служила Большому театру до последних дней и навсегда останется частью его истории, сказал художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

Ранее в пресс-службе Большого театра сообщили ТАСС, что Адырхаева умерла на 86-м году жизни.

"Несколько часов назад пришло известие, что ушла из жизни Светлана Дзантемировна Адырхаева. Всю свою жизнь она была связана с Большим театром, ему она служила предано до последних дней. Мы бесконечно скорбим и знаем, что Светлана Дзантемировна навсегда останется частью великой истории Большого театра", - сказал худрук балета, слова которого привели журналистам в пресс-службе ГАБТ.

Вазиев выразил благодарность Адырхаевой за ее любовь к балету, театру, своим ученицам, а также за щедрость, с которой она делилась своим талантом. "Мы испытываем огромную боль потери сегодня, нам будет очень ее не хватать. Мы будем помнить ее столько, сколько живем", - сказал он.