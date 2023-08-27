Умерла балетмейстер Лилия Таланкина

Ей было 90 лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бывший главный балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, профессор ГИТИСа Лилия Таланкина умерла в возрасте 90 лет, сообщил Российский институт театрального искусства - ГИТИС в Telegram-канале.

"Отпевание Лилии Михайловны Таланкиной состоится в понедельник, на Успение в 13:00 в храме свт. Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе (ул. Новокузнецкая, 23Б)", - говорится в сообщении.

В театральном вузе выразили соболезнования родным и близким балетмейстера.

Лилия Таланкина родилась 16 марта 1933 года. В 1950 году поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа. С 1956 года преподавала в этом вузе, более 15 лет являлась заведующей кафедрой сценического танца.

В Камерном музыкальном театре (с 2018 года стал Камерной сценой им. Бориса Покровского в составе Большого театра) Лилия Таланкина работала со дня основания, принимала участие в постановке около 40 спектаклей, среди них, в частности, "Много шума из-за… сердец", "Золотой теленок", "Альбомчик", "Военные письма", "Волшебная флейта", "Ревизор". Сотрудничала с другими театрами в России и за рубежом, в качестве балетмейстера работала в кино. Удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, награждена орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.