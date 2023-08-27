В Китае стартовал фестиваль российского кино

В Хэйхэ, Пекине и Сучжоу покажут "Снегирь" Бориса Хлебникова, "Бультерьер" Василия Быстрова, "Начать сначала" Ирины Гобозашвили, "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова, "Межсезонье" Александра Ханта, а также "Китобой" Филиппа Юрьева

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Фестиваль российского кино Russian Film Festival стартовал в приграничном с РФ китайском городе Хэйхэ. Об этом сообщил в соцсети Weibo Музей памяти китайских эмигрантов в России.

В рамках фестиваля на территории трех китайских городов - Хэйхэ, Пекина и Сучжоу - покажут шесть российских кинолент: фильм-катастрофу "Снегирь" Бориса Хлебникова, спортивные драмы "Бультерьер" Василия Быстрова, "Начать сначала" Ирины Гобозашвили и "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова, криминальную драму Александра Ханта "Межсезонье", а также "Китобой" Филиппа Юрьева.

Бесплатные показы в китайских кинотеатрах пройдут с 27 августа по 3 сентября при поддержке Министерства культуры России и организации China Film Art Research Center. Организатором мероприятия выступило "Роскино".

Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с многообразием современного российского кинематографа. Недели российского кино за рубежом проходят в различных форматах.