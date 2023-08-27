В Херсонской области прошел первый фестиваль патриотического любительского кино "КИНОZАРЯ"

Победителями в номинации авторский фильм стали Илья Лещенко и Арсений Коновалик из Геническа с картиной "Сестричка"

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль патриотического любительского кино "КИНОZАРЯ" состоялся в Геническе Херсонской области, на него было заявлено 60 работ из более чем 15 регионов России. Об этом сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"Около 60 работ из более чем 15 регионов, и студий свыше 10. Основная категория участников была дети от 7 до 16 лет - более 50% работ", - сказали в министерстве.

Отборочный этап фестиваля проводился с 5 по 26 августа 2023 года. "Организаторы довольны результатом, в короткий срок откликнулось такое большое количество участников. Жюри были впечатлены работами детей, их умением в таком возрасте создавать интересные анимационные картины. В них умело сочеталась рисованная анимация с пластилиновой и даже вязанной. Отметили лучшие детские работы - "Жадины", "Белые панамки", "Брат", "Сестрички", - добавили в минкульте.

Организаторами фестиваля выступило министерство культуры Херсонской области при поддержке Кафедры изящных искусств Херсонского государственного педагогического университета, Студенческого дворца культуры РГПУ им. А.И. Герцена, Кинокомпании "Киммерия" (Херсонская область), ГБУК "Херсонский Областной Киноконцертный Зал "Юбилейный".

"Фестиваль только начал свою деятельность. Кино и анимация признаны министерством культуры стратегическим направлением. Поэтому министерство будет способствовать появлению киношколы. Лучшие работы будут отобраны и проведены отдельные показы для детей Херсонской области", - уточнили в министерстве.

Победители фестиваля

Победителями в номинации авторский фильм стали Илья Лещенко и Арсений Коновалик из Геническа с фильмом "Сестричка", им по девять лет. Гран-при получил Сергей Жуков, создавший фильм "Земский доктор". В номинации "Лучший любительский фильм" победил фильм "Брат", в номинации "Лучший патриотический фильм" - "Белые панамки".

Фильмы "Жадины", "Принцесса и дракон", "Бюджетная дыра", "Простая истина" отмечены в номинации "Лучший фильм детско-юношеских любительских студий". За оригинальное авторское решение жури отметили лучший социальный проект "Детектив Мурзя", лучшую экранизацию в стихотворной форме "Рыболов", "Снежок", "Бюджетная дыра".

О фестивале

Всероссийский фестиваль патриотического любительского кино "КИНОZАРЯ" - ежегодный открытый конкурсный специализированный фестиваль кино- и видеофильмов некоммерческого направления, созданных молодыми любителями киноискусства из разных регионов Российской Федерации. Фестиваль призван внести вклад в развитие культурного пространства Херсонской области и его эффективной интеграции в культурную среду России.