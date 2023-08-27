Общество "Знание" открыло прием заявок на участие в фестивале "Знание. Кино"

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов выразил мнение, что у нового фестиваля большое будущее, он будет давать дорогу "всему хорошему, интересному и творческому" еще много лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российское общество "Знание" начало принимать заявки на участие в конкурсной программе кинофестиваля документальных фильмов "Знание. Кино", посвященного деятельности советского кинорежиссера и сценариста Дзиги Вертова. Об этом сообщила пресс-служба общества "Знание".

"Кино - важный инструмент просвещения, и мы решили организовать фестиваль "Знание. Кино", который имеет две цели. Первая - дать трамплин для людей в киноиндустрии. Вторая - донести кинокартины, а фактически знания до максимально широкой аудитории. Сегодня создается очень много прекрасных, важных, сильных картин, и мы хотим помочь этим работам найти свою публику. Специфика нашего кинофестиваля - в его акценте на просветительскую значимость и в его масштабе. Так, ключевое событие конкурсной части фестиваля состоится в рамках выставки-форума "Россия" в ноябре этого года", - привели в распространенном сообщении слова генерального директора общества "Знание" Максима Древаля.

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов выразил мнение, что у нового фестиваля большое будущее, он будет давать дорогу "всему хорошему, интересному и творческому" еще много лет. "Конечно, в наше время развитие документального кино особенно важно, потому что мы живем в переломную эпоху, в ту эпоху, которая особенно требует формулировать смыслы. <…> Кроме того, у нас очень много талантливых людей в разных сферах искусства. В том числе и в документальном кино. И мы должны их поддерживать, говорить о том, что они есть, они творят, они в России, они с нами, и они получают поддержку государства и государственных институций. Об этом важно говорить, чтобы не создавалось ложного ощущения, будто бы жизнь замерла. Это совсем не так", - сказал он журналистам.

Кинофестиваль "Знание. Кино" пройдет в рамках одноименного просветительского трека общества "Знание" и станет площадкой, на которой российские создатели документальных фильмов смогут представить свои работы об историческом и культурном наследии России, о достижениях соотечественников в области науки, культуры, спорта, а также заявить о своих режиссерских идеях и начатых проектах. Подать заявку на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальной номинации "Первые" участие возможно с 14 лет. Прием заявок завершится 20 октября.