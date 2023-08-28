Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" вновь возглавил кинопрокат в РФ

Второе место занял боевик "Заложники"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" стал лидером кинопроката в РФ, собрав 101,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 24 по 27 августа.

Мультфильм, официальная премьера которого состоялась в России 17 августа, рассказывает о девочке Маринетт и ее однокласснике Адриане - учащихся обычной французской школы. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан - в Супер-Кота.

Американский боевик "Заложники" занял второе место, собрав 53,3 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает об успешном финансисте и его детях, которые оказываются в заминированном автомобиле и должны выполнять все требования шантажистов. Главную роль исполнил Лиам Нисон.

На третьем месте - российский анимационный фильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", вышедший на экраны 24 августа и собравший 37 млн рублей за выходные. Мультфильм, снятый по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина, рассказывает о Руслане, который отправляется в логово злобного колдуна, чтобы спасти возлюбленную.