В Забайкалье открыли этнокомплекс для обучения бурятским ремеслам

Проект реализовали при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Этнокультурный комплекс "Хатан эжы" (так называют символ благополучия семьи и рода), в котором можно обучаться ремеслам бурятского народа, открыли в местности Кундулун Могойтуйского района Забайкальского края в 230 км от Читы. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на администрацию Агинского Бурятского округа.

"В местности Кундулун сельского поселения "Хила" торжественно открыли новый этнокультурный комплекс "Хатан эжы". <…>. Проект направлен на организацию культурно-познавательного досуга и отдыха детей. Основная цель - это сохранение, развитие, популяризация среди молодого поколения культурного наследия бурят через этнокультурную реконструкцию ремесленной жизни кочевого народа", - говорится в сообщении.

Автором этнокомлпекса стала руководитель театра моды "Энгэр хээ", живописец в старобурятском стиле "Буряад зураг", член Союза художников России Намжилма Эрдынеева. Проект реализовали при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив. Всего создано 5 локаций, бурятских традиционных юрт. Внутри работают мастерские по разным видам бурятского ремесла: шитье традиционных головных уборов, плетение из конских волос и валяние из овечьей шерсти, монгольская письменность, национальная живопись, роспись сундуков, приготовление традиционного бурятского чая. Убранство каждой юрты выполнено в национальном стиле с традиционной мебелью и декором. У входа установлены коновязи, знамена восьми родов агинских бурят.

На сайте грантов губернатора Забайкалья сообщается, что в этом году проект также победил в конкурсе и получил дополнительное финансирование. В 2024-2025 году планируется расширить территорию этнокомплекса: построить две гостиничные юрты на 8 спальных мест, юрту-кафе на 45 гостей и каменный забор для защиты от степных пожаров. Забор будет выполнен в стиле старо-монгольской архитектуры с живописной панорамой "Великая стена легенд", посвященной легендарным героям бурятского народа.