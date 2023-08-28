В Тульской области международный фестиваль "Пятницкая башня" посетили более 8 тыс. гостей

В пресс-службе фестиваля добавили, что на мероприятии было свыше 200 участников и 30 мероприятий

ТАСС, 28 августа. Свыше 8 тыс. человек из Тульской области и других регионов России посетили II международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", который прошел в Тульском кремле 25-27 августа. На фестивале состоялось более 30 музыкальных, театральных и социально-просветительских мероприятий, сообщили ТАСС организаторы.

"В этом году наш фестиваль в общей сложности посетили свыше 8 тыс. человек. Было задействовано шесть площадок кремля - это семь локаций фестиваля. На протяжении всех трех дней мы видели большой интерес к фестивалю со стороны гостей всех возрастов - люди приходили семьями и отлично проводили время на всех площадках. К нам также приезжали и гости из других регионов России", - сказал создатель фестиваля, артист театра и кино, режиссер Вадим Медведев.

Говоря о локациях, он отметил, что основные театрально-музыкальные площадки расположились в атриуме - "Большой театр Тульского кремля" и "Малый театр Тульского кремля". Главной концертной площадкой был "Зеленый театр", а в "Кинолектории" показывали мультфильмы от партнеров фестиваля - киностудии "Союзмультфильм" и ВГИК, там же работала "Добрая гостиная", куда приходили гости фестиваля для встречи с известными артистами, вела проект актриса Кристина Медведева. Для детей создали площадку "Детское царство", где волонтеры проводили увлекательные мастер-классы. Одним из центральных событий фестиваля стал финал I Всероссийского многожанрового конкурса для детей и непрофессиональных артистов в возрасте 7-30 лет "Открытая сцена".

Как отметили организаторы фестиваля, большой интерес аудитории вызвал спектакль "Не в свои сани не садись" по комедии А. Н. Островского. "На фестиваль в Тулу мы привезли этот спектакль, потому что А. Н. Островский - это великий классик, которого открываешь для себя каждый раз по-новому. <...> Нам аудитория сегодняшняя на фестивале "Пятницкая башня" очень понравилась", - рассказал участник спектакля народный артист России Сергей Никоненко.

В пресс-службе добавили, что на фестивале было свыше 200 участников и 30 мероприятий. В течение трех фестивальных дней зрители также увидели выступление вокально-хореографического коллектива "Акжелен" из Казахстана, ансамбль Кавказского танца и песни "Аллон", молодежный оркестр народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии. Кроме того, на площадках Тульского кремля прошла музыкально-творческая программа "Представь себе" с участием Л. Серебренникова и В. Ланской, концерты групп "Дидюля", "Калина фолк" и "Дюна", три фотовыставочных проекта и многое другое.

По словам артистки Елены Ксенофонтовой, исполнившей главную роль в моноспектакле "Каля-Маля", фестиваль объединил на своих площадках представителей разных направлений искусств. "Видела много публикаций о фестивале, и после его окончания я ощущаю гордость за фестиваль. Тульский кремль стал отличным местом для такого культурного проекта - столько известных музыкантов, артистов, художников, фотографов собрались в эти дни в Туле", - отметила собеседница агентства.

О фестивале

Международный фестиваль добрых искусств впервые провели в селе Бехово Тульской области, в "Детской республике "Поленово", летом 2018 года под названием "Бабушкин сад", летом 2019 года он прошел там же во второй раз, впоследствии был приостановлен из-за пандемии. В августе 2022 года он открылся вновь в обновленном формате в Тульском кремле как Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня". Мероприятие вошло в официальную программу культурного проекта "Музейное лето в Туле", инициированного губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.