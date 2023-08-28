"Ночь кино" в Москве посетили более 54 тыс. человек

Акцию провели с 26 на 27 августа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ежегодная общегородская акция "Ночь кино" прошла в Москве с 26 на 27 августа. Свыше 54 тыс. зрителей увидели на большом экране зарубежные и российские фильмы, советскую классику, картины-лидеры отечественного проката, популярные российские сериалы и подборки короткометражного кино, сообщается на портале мэра Москвы.

"В программу акции "Ночь кино" вошло 497 мероприятий. Их организовали на более чем 120 площадках - в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях. Мероприятия посетили 54 326 человек. Центральным событием акции стал киноконцерт "Необыкновенное чудо" в кинотеатре "Художественный", посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося российского режиссера театра и кино, легендарного Марка Захарова", - говорится в сообщении.

В секции "Документальное кино" в кинотеатре "Москино Спутник" прошел специальный показ документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС". Известно, что главные кадры войны сделали корреспонденты этого информационного агентства. Зрители узнали, при каких обстоятельствах появились снимки, почему многие фотографии не публиковались в СССР, а также познакомились с судьбами журналистов и их работой в блокадном Ленинграде.

Министерство культуры России и Фонд кино традиционно показали на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы этого года. В их число вошли "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка и "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко.