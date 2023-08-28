СТС покажет премьеру сериала "Папины дочки. Новые" 18 сентября

После эфира серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Start

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьера сериала "Папины дочки. Новые" состоится 18 сентября на телеканале СТС. После эфира серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Start. Об этом сообщили в пресс-службе СТС.

"18 сентября в 19:00 на канале СТС состоится премьера сериала "Папины дочки. Новые", а сразу после эфира серии появятся в онлайн-кинотеатре Start", - говорится в сообщении.

В центре сюжета будет история другого многодетного отца-одиночки. Им станет Веник (Филипп Бледный), которого в канун годовщины бросит с четырьмя дочками его жена Даша Васнецова. Роли их дочек исполнили Ева Смирнова ("Вампиры средней полосы", "Чебурашка"), Вита Корниенко ("Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"), Полина Айнутдинова ("Здоровый человек") и Полина Денисова ("Два отца и два сына").

Как рассказали в пресс-службе, к проекту присоединится Дарья Мельникова. Ранее сообщалось, что к продолжению "Папиных дочек" также вернулись актеры Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Татьяна Орлова. В новый сезон войдет 20 эпизодов. Режиссером выступил Александр Жигалкин.

Работа над первыми "Папиными дочками" началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий.