В шорт-лист литературной премии имени Бажова вошли авторы из шести стран

Речь идет об авторах из России, Израиля, Болгарии, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Конкурсная комиссия XXIV Общенациональной литературной премии им. П. П. Бажова определила шорт-лист - в него вошли работы авторов из России, Израиля, Болгарии, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго.

"В этом году, что чрезвычайно ценно и хочется отметить, серьезное представительство зарубежных стран помимо российских литераторов", - подчеркнул заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Так, в номинации "Мастер. Проза" были выделены 18 писателей, в том числе из Израиля (Иерусалим, Кирьят Шмона), Болгарии (Стара-Загора), а также из России - из Санкт-Петербурга, Иркутска, Москвы, Екатеринбурга, Якутска, Реутова, Череповца. В номинации "Мастер. Поэзия" - 11 человек: из Белоруссии (деревня Лозы), Узбекистана (Ташкент), Санкт-Петербурга, Анадыри, Москвы, Дубровки, Саратова, Челябинска, Железноводска, Екатеринбурга. Лучшими в номинации "Мастер. Публицистика" оказались 10 авторов из Казахстана (Алматы), Великих Лук, Москвы, Челябинска, Кирова, Петропавловска-Камчатского, Рязани, Ижевска. И в номинации "Польза дела" были отмечены еще 6 человек из Евпатории, Донецка, Новосибирска и Москвы.

"У нас было всего 556 работ [заявлено на конкурс]. <…> Объявим [победителей] на фестивале [Бажова] в октябре: 12-15 [октября] состоится наш фестиваль", - рассказал Долинго.

Премия имени Бажова вручается с 1999 года. В разные годы лауреатами становились литературный критик Валентин Курбатов, детский писатель Владислав Крапивин, драматург Николай Коляда, прозаик Ольга Славникова. Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" было опубликовано в 1938 году.