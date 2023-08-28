"Вызов" вошел в топ-10 самых кассовых фильмов российского проката

Кассовые сборы фильма составляют 2 072 670 975 рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Космическая драма Клима Шипенко "Вызов", часть съемок которой проходила на борту Международной космической станции (МКС), вошла в топ-10 самых кассовых картин российского проката. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

"Фильм "Вызов" вошел в список 10 самых кассовых картин отечественного проката (по данным ЕАИС). Первый фильм, снятый в космосе, вытеснил из десятки анимационный хит "Зверополис" и таким образом перераспределил баланс сил в рейтинге в пользу российского кинематографа (шесть российских фильмов, четыре картины иностранного производства)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Фонда кино.

Возглавляет список семейная комедия "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, следом идет еще один фильм Клима Шипенко - "Холоп". Замыкает первую тройку фильм "Человек-паук: нет пути домой" Джона Уоттса. Также в десятке самых кассовых фильмов оказались "Движение вверх", "Короле Лев", "Мстители: финал", "Т-34", "Последний богатырь: посланник тьмы", "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки". "Вызов" замыкает этот рейтинг, при этом прокат фильма еще идет, говорится в сообщении Фонда кино.

Согласно сайту ЕАИС, кассовые сборы "Вызова" на сегодня составляют 2 072 670 975 рублей.

О фильме

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, Главкосмоса, госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Для съемок фильма 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли актриса Юлия Пересильд. По сюжету "Вызова" торакальный хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В съемках на МКС принимали участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина, Александр Самойленко и другие.