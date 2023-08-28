"Ленком" перенес гастроли в Израиль из-за политической обстановки

По словам директора театра Марка Варшавера, уже был подписан договор, оформлена аренда и все необходимое для поездки, однако в интернете стали появляться негативные сообщения о подготовке гастролей, а в адрес театра - "литься грязь", поступали угрозы артистам

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" перенес гастроли в Израиль из-за политической обстановки. Об этом сообщил ТАСС директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

"Мы ставим вопрос перед руководством театра "Габима", в котором должны были состояться гастроли, о переносе нашего приезда на то время, когда что-то изменится в лучшую сторону и когда можно будет приехать без всякой опаски, без всякого опасения такому большому коллективу", - сказал директор.

По его словам, выступления в Тель-Авиве планировались на 29, 30, 31 октября и 1 ноября, в поездку должны были отправиться около 100 человек - артистов и сотрудников театра. "Четыре раза должны были сыграть "Поминальную молитву". А поездка вся состояла из семи дней - с 27 октября по 2 ноября", - добавил Варшавер.

Он сообщил, что уже был подписан договор, оформлена аренда и все необходимое для поездки, однако в интернете стали появляться негативные сообщения о подготовке гастролей, а в адрес театра - "литься грязь", поступали угрозы артистам. "После того, когда пошли угрозы в адрес наших ведущих артистов, мне пришла в голову только одна идея - на сегодняшний день, к сожалению, в Тель-Авив, где началась продажа билетов и где практически уже все раскупили за несколько дней, приходится отменять гастрольную поездку", - пояснил директор.