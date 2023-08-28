Союз театральных деятелей РФ выходит из АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска"

СТД планирует создать собственную исполнительную дирекцию фестиваля, пригласив на должность директора премии Владимира Мишарина

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) РФ принял решение выйти из состава участников АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски", пригласив на должность директора премии и фестиваля Владимира Мишарина. Об этом говорится в сообщении на сайте союза.

"СТД РФ принял решение о выходе из состава участников Автономной некоммерческой организации "Премия и Фестиваль "Золотая маска" (руководитель М.Е. Ревякина") и приступил к созданию собственной исполнительной дирекции премии и фестиваля "Золотая Маска", которой будет поручено проведение всего комплекса мероприятий по подготовке и проведению премии и фестиваля уже в этом году", - говорится в сообщении.

Союз также сообщил, что на должность директора премии и фестиваля пригласят Владимира Мишарина.

Согласно сообщению, председатель СТД РФ Александр Калягин провел совещание по вопросу изменений в организации и проведении премии и фестиваля. В ближайшие дни также пройдет очередное заседание сформированной секретариатом СТД РФ рабочей группы по подготовке предложений в обновленное положение о премии и фестивале "Золотая маска". Ожидается, что этот документ утвердят на заседании секретариата, запланированном на 30 октября.

Ранее Александр Калягин сообщал, что конкурсная программа российской национальной театральной премии "Золотая маска" "слишком увеличена" и претерпит изменения. На прошлой церемонии вручения премии награды получили около 40 театральных деятелей и проектов, были названы лауреаты в 35 номинациях и обладатели четырех специальных премий.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Программу фестиваля дополняют внеконкурсные проекты.