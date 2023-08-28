Безруков призвал сделать музей в доме, где родился Плевако

Актер считает, что в старом центре Троицка необходимо сохранить и другие здания

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Музей Федора Плевако необходимо создать в Челябинской области, в доме, где он родился, считает актер Сергей Безруков, который в составе съемочной группы приехал в регион на съемки сериала об адвокате. Он призвал принять участие в восстановлении дома власти региона и меценатов.

"Я призываю всех, буду разговаривать с губернатором Алексеем Леонидовичем Текслером, чтобы спровоцировать огромное количество меценатов, чтобы они взялись за это. Ратую за то, чтобы в том самом доме Плевако сделать музей. Умоляю: сделайте, сохраните! У вас здесь есть историческое место, а почему у вас здесь нет мемориальной доски? Забор убрать железный, восстановить", - сказал актер.

По его словам, в Троицке нужно сохранить и другие здания в старом центре города, там можно проводить съемки фильмов про уездный город в любое время года, "при этом ничто не будет мешать". "Нужно все дома восстановить, особенно я переживаю за замечательную постройку - пассаж. Эта постройка находится в аварийном состоянии. Пассаж еще цел, там можно все восстановить, но для этого нужны средства", - отметил Безруков.

По данным администрации Троицка, в преддверии съемок исторической судебной драмы о Плевако народный артист России посетил краеведческий музей, центральную площадь, дом, в котором родился Плевако, усадьбу купца Осипова, пассаж братьев Яушевых, Свято-Троицкий собор и сквер у памятника И. И. Неплюеву.

Федор Плевако - русский адвокат, талантливый оратор, прозванный за свое красноречие "московским златоустом". Он известен не только в России, но и за рубежом. Плевако был неизменным участником крупнейших политических и уголовных процессов конца XIX и начала XX веков.