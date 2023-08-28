Русский музей намерен открыть в Псковской области виртуальные филиалы

В них будет доступ к фильмам и видеоиграм для школьников

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Русский музей создаст в Псковской области виртуальный филиал, с помощью которого жители региона получат доступ к медиатеке учреждения, насчитывающей большое количество виртуальных экскурсий, фильмов и видеоигр для школьников. Об этом сообщила генеральный директор Русского музея Алла Манилова во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Государственным Русским музеем и Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем о создании культурно-просветительского и выставочного центра "Русский музей - Печоры".

"Русский музей не просто лидер в виртуальных филиалах. Практически в Российской Федерации Русский музей - единственный, кто имеет эту огромную программу создания виртуальных филиалов. Поэтому планируем и в Пскове, и в Печорах виртуальный филиал Русского музея. Сегодня медиатека Русского музея - это сбор, свод сотен и тысяч ведущих цифровых ресурсов. Это сотни онлайн-лекций, фильмов, видеоигр для школьников, виртуальных экскурсий", - сказала Манилова.

Она также добавила, что в дальнейшем в Печорах в открытой 28 августа картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) представят выставки, посвященные известному русскому поэту Александру Пушкину и императору Александру III.

"Русский музей - это крупнейший музей национального русского искусства в мире. Здесь могут быть представлены и будут представлены главные шедевры Русского музея. Александр Сергеевич Пушкин - это наша следующая выставка. И Александр III - основная выставка 2025 года. У Русского музея очень сильное просветительское направление. Будет очень много мероприятий, посвященных школьникам, студентам, псковской и печорской молодежи. Специальные программы будут для участников специальной военной операции, их семей. Специальные обучающие программы будут предусмотрены для студентов печорской духовной семинарии", - пояснила Манилова.