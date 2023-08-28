"Русские сезоны" в 2024 году собираются провести в Бразилии

Как заявил Михаил Швыдкой, диалог будет выстраиваться с замминистра культуры Бразилии, который сейчас находится в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия прорабатывает вопрос проведения международного культурного проекта "Русские сезоны" в Бразилии в 2024 году. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Сейчас в Москве находится заместитель министра культуры Бразилии, с которым будет выстраиваться диалог, потому что следующие "Русские сезоны" должны пройти в Бразилии", - сказал он на пресс-конференции.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ.