В Мурманске открылся первый всесезонный уличный кинотеатр

Первым фильмом, который показали его зрителям, стала картина Георгия Данелии "Путь к причалу"

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Первый всесезонный кинотеатр под открытым небом открылся на территории культурного центра "Контейнер-холл" в Мурманске, сообщили в Министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

"На территории культурного хаба "Контейнер-холл" открылся первый всесезонный уличный кинотеатр под открытым небом. Первой показанной лентой стала знаменитая картина Георгия Данелии "Путь к причалу". Гостей сеанса угощали попкорном, зефиром и лимонадами", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова уверена, что кинотеатр будет востребован. "Это первый такого рода кинотеатр в Мурманской области, который будет работать круглый год. Сейчас с коллегами прорабатываем афишу и расписание кинопоказов. Всех любителей кинематографа ждем в гости в "Контейнер-холл", - приводится цитата.

С афишей всех мероприятий и расписанием будущих кинопоказов можно ознакомиться в социальных сетях регионального министерства градостроительства и благоустройства и центра "Контейнер-холл".