Умер композитор Петр Поспелов

Ему было 60 лет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Композитор, музыкальный критик Петр Поспелов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил ТАСС старший сын Петра Поспелова Василий.

"Папа скончался на 61-м году жизни, 27 августа приблизительно в 16:00. Поставленный диагноз - "перфорация язвы желудка", - отметил сын композитора.

Петр Поспелов работал музыкальным обозревателем в "Коммерсанте", а также в редакции "Ведомостей". Спродюсировал произведение "Страсти по Матфею 2000" и стоял у истоков направления "параллельное кино". В 2023 году Петр Поспелов получил "Золотую маску" за музыку к балету "Катарина, или Дочь разбойника".