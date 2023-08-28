28 августа, 16:40

Умер композитор Петр Поспелов

Сергей Карпухин/ ТАСС
Петр Поспелов
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Ему было 60 лет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Композитор, музыкальный критик Петр Поспелов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил ТАСС старший сын Петра Поспелова Василий.

"Папа скончался на 61-м году жизни, 27 августа приблизительно в 16:00. Поставленный диагноз - "перфорация язвы желудка", - отметил сын композитора.

Петр Поспелов работал музыкальным обозревателем в "Коммерсанте", а также в редакции "Ведомостей". Спродюсировал произведение "Страсти по Матфею 2000" и стоял у истоков направления "параллельное кино". В 2023 году Петр Поспелов получил "Золотую маску" за музыку к балету "Катарина, или Дочь разбойника". 

Теги:
Россия
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