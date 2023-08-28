В Кузбассе участниками фестиваля "Песни за Родину" стали 3 тыс. человек

На нем представили почти 5 тыс. концертных номеров

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Около 3 тыс. участников собрались на гала-концерте фестиваля "Песни за Родину" в Кемеровской области. Всего в рамках фестиваля прошло 144 концерта, зрителями которых стали 80 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Фестиваль показал, как много у нас талантливых людей - во всех городах и селах. Самому старшему его участнику исполнилось уже 102 года, а самым юным - всего четыре. Наши дети знают песни "Катюша", "Моя Россия", "Казаки в Сибири", "Наш Кузбасс" и многие другие. Они поют так, что у взрослых появляются слезы на глазах. Невозможно остаться равнодушным. Патриотические мероприятия формируют у наших детей любовь к Родине. Задача фестиваля - через творчество сохранить связь между поколениями. Горжусь, что среди конкурсантов есть участники Великой Отечественной войны и спецоперации", - обратился к участникам фестиваля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Прием заявок на участие в фестивале проводился с начала марта, всего было представлено почти 5 тыс. концертных номеров.

Жюри выбирало победителей в номинациях "Лучшая песня о России", "Лучшая авторская песня", "Тебе, Донбасс, посвящается!", "Самое дружное и выразительное исполнение", "Лучшая песня о Кузбассе", "Лучшая военно-патриотическая песня", "Лучший номер трудового коллектива", "Самый яркий сценический образ". Более 55 тыс. голосов отдали жители региона во время онлайн-голосования, победителем стал квартет военнослужащих 74-й гвардейской мотострелковой бригады из Юргинского округа "Мы вернемся".

Победителей конкурса наградили почетными грамотами, благодарностями губернатора, дипломами регионального министерства культуры и национальной политики. Участникам вручили памятные стелы с эмблемой фестиваля.