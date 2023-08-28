В Ярославле открылся музыкально-литературный проект с симфоническим оркестром

Его представили в день открытия фестиваля "Золотой витязь"

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Народный артист России Николай Бурляев сообщил о намерении сотрудничать с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром, артист планирует представить ярославской публике музыкально-литературные постановки. О своих планах Бурляев рассказал ТАСС на площадке летнего фестиваля искусств "Золотой витязь".

"Думаю, что мы продолжим работу с губернаторским симфоническим оркестром. На фестивале вы увидели нашу пробу, очень интересную программу. Мы планируем и в будущем придумывать что-то вместе", - сказал Бурляев. По его словам, представление будет проходить в формате оркестр и чтец - в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра на сцену будут выходить знаменитые артисты.

26 августа, в день открытия фестиваля "Золотой витязь" в концертно-зрелищном центре "Миллениум" публике представили такой формат, на сцену вышли Николай Бурляев, Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин, Инга Шатова. Они прочитали произведения Федора Тютчева, Константина Симонова и других литераторов.

Фестиваль "Золотой витязь" проходил с 26 по 28 августа. За три дня участники фестиваля посетили Ярославль, Тутаев, Ростов Великий и Переславль-Залесский, в регионе проходили творческие встречи с артистами театра и кино. В Ростовском кремле прошел концерт праздничного хора Данилова монастыря и показ фильма Бурляева об Андрее Тарковском "Боже! Чувствую приближение Твоe!".

28 августа в Ярославле и Тутаеве зрителям представили цикл короткометражных документальных фильмов "Дыша одним дыханием", посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда. Состоялись творческие встречи с режиссером-документалистом Дмитрием Чернецовым и артистом Владимиром Гостюхиным.