Okko планирует показывать по два оригинальных сериала в месяц в новом сезоне

Гендиректор онлайн-кинотеатра Сергей Шишкин также заявил, что спортивный контент будет доступен в общей подписке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko намерен предлагать зрителям по два оригинальных сериала в месяц в новом сезоне 2023-2024 года. Об этом сообщил генеральный директор Okko Сергей Шишкин.

Ранее в пресс-службе видеосервиса сообщили, что онлайн-кинотеатр Okko подписал контракт с продюсерским центром Originals Production. Соглашение подразумевает, что продюсерский центр будет снимать для видеосервиса не менее 17 сериалов в год. Также ранее Okko подписал эксклюзивный контракт на производство сериалов с продюсерской компанией "Среда" Ивана Самохвалова и Александра Цекало, за три года платформа планирует выпустить не менее 15 проектов производства "Среды"

"Мы планируем, что количество сериалов, которое у нас будет выходить, будет не менее 25% в год. Это позволит нам предлагать аудитории порядка двух сериалов в месяц", - сказал он.

Кроме того, теперь весь спортивный контент Okko будет доступен в общей подписке. "Раньше спортивный контент был доступен в Окко по отдельной подписке, людям нужно было доплачивать, чтобы посмотреть спорт. Это было мало кому нужно, потому что аудитория спорта лояльная, но не сильно большая. Мы решили это изменить - с ближайшего времени весь спорт Okko будет доступен всем пользователям по общей подписке", - рассказал Шишкин.

Какие проекты уже готовятся к выходу

Презентацию новых проектов провел продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. Первым на презентации он представил один из самых ожидаемых и обсуждаемых проектов осени - российскую адаптацию турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Производством сериала занимается компания "Медиаслово" в партнерстве с холдингом "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию, помимо Okko, покажут в онлайн-кинотеатре Premier и в эфире телеканала ТНТ.

"Постучись в мою дверь" - турецкая романтическая комедия о девушке, работающей флористом, и бизнесмене, которые вынуждены изображать пару. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 году, сериал транслируют в 85 странах. Он пользовался большим успехом как в Турции, так и за рубежом. В России "Постучись в мою дверь" регулярно входит в топ-10 лучших сериалов, согласно индексу "Кинопоиск PRO". Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет актер Никита Волков. Его партнершей на экране станет актриса Лиана Гриба, ее героиню будут звать Саша.

На презентации представили сразу два новых сериала с Филиппом Янковским - психологический триллер "Черное облако" и фентезийный "Волшебный участок". Последний, по словам Гордеева, выйдет на Okko в двух версиях: с рейтингом 18+ и с рейтингом 12+.

"Это история, которая точно зацепит широкую аудиторию. Мы всегда смотрели в сторону того, как разные продакшены, разные компании прикасаются к сказочному фэнтези. Благодаря Original Production и "Месту силы" в онлайн-кинотеатре Okko появляется новый взгляд на русскую народную сказку. Это совершенно современно, это совершенно откровенно, совершенно дерзко, но при этом широко для аудитории. Это большой фэнтезийный сериал "Волшебный участок", - сказал Гордеев.

Роли в сериале также исполнили Николай Наумов, Дарья Мельникова, Татьяна Догилева, Алексей Золотовицкий, Илья Соболев и другие. Режиссер проекта - Степан Гордеев. "Я думаю, что это будет невероятное приключение для всех: для взрослых, для взрослых детей и для детей", - добавил Гордеев, назвав сериал фантастическим, комедийным, но исконно русским проектом.

Также в новом сезоне Okko покажет восьмисерийную фантастическую комедию "Министерство всего хорошего", производством которой он занимается совместно с кинокомпанией ID Production, "Студией 12" при поддержке Института развития интернета. Режиссером-постановщиком проекта выступил Александр Фомин ("Молодой человек"), автором идеи - писатель Александр Цыпкин.

Сериал расскажет про два министерства, которые отвечают на все запросы человечества - Министерство всего хорошего и Министерство всего плохого. Неожиданно одна простая просьба нарушает естественный ход событий, теперь от судьбы обычной петербургской семьи будет зависеть, закроют ли руководители министерств весь проект "Человечество".

В комедии снялись Владислав Прохоров, Анастасия Ивлеева, Николай Фоменко и Лиза Ищенко. В проекте также приняли участие Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова, Игорь Верник, Артур Бесчастный, Линда Лапиньш, Валерия Федорович, Александр Алябьев, Алексей Макаров, Евгения Розанова, Дмитрий Ендальцев и другие.

Кроме того, онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова готовят к выходу сериал "Очевидное невероятное" - 10-серийную экранизацию по мотивам рассказов Кира Булычева с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой в главных ролях.

Режиссером фантастической комедии выступил Александр Войтинский. В сериале также примут участие Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Григорий Верник, Екатерина Кабак, Антон Морозов, Алиса Лозовская, Александр Цыганов.

В сезоне 2023-2024 в онлайн-кинотеатре также станут доступны мистический триллер "Мы здесь, чтобы вам помочь" Дмитрия Тюрина ("Триггер", "Эпидемия", "Спойлер") о 14-летнем Жене Кирсанове, который чудом выжил после пожара и вынужден вступить в схватку с потусторонними силами, детективная драма "Калимба" с Федором Бондарчуком и Аленой Михайловой в главных ролях и их психологическом эксперименте, психологический триллер "Трасса" с Анной Михалковой в главной роли, криминальная драма режиссера Юрия Быкова "Лихие" о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире и другие проекты.