Фонд кино выступил против легализации пиратских механизмов проката зарубежных фильмов

"Известия" сообщают, что в организации считают механизм показа лент без согласия правообладателя нецелесообразным и способным повлечь репутационные риски

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фонд кино выступает против любых механизмов легализации пиратских показов зарубежных фильмов в отечественных кинотеатрах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официальный ответ организации на предложение сенаторов выработать способ легализации зарубежных кинолент без согласия правообладателя.

"Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несет риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в ответе Фонда кино за подписью исполнительного директора Федора Соснова.

Из обращения первого замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына в Фонд кино, которое также имеется в распоряжении газеты следует, что в РФ необходим временный механизм по официальному ввозу и прокату западных фильмов, а также выдачи им прокатных удостоверений. Сенатор предлагает направлять денежные суммы от проката иностранным правообладателям на специальные счета.

Кроме того, Синицин предложил рассмотреть возможность ввоза копий западных кинолент из Белоруссии. Также к обращению был прикреплен законопроект, который предполагает введение моратория на проверки и возбуждение административных дел в отношении российских кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения.