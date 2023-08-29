На Сахалине в 2024 году пройдет крупный театральный фестиваль

В пресс-службе правительства региона сообщили, что мероприятие планируют провести в течение двух недель сразу на нескольких площадках

ТАСС, 29 августа. Масштабный театральный фестиваль пройдет на Сахалине в июне 2024 года в рамках соглашения, подписанного главой региона Валерием Лимаренко и народным артистом России, художественным руководителем Театра наций Евгением Мироновым. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Мы хотим, чтобы сахалинцы, не выезжая из родного региона, могли соприкасаться с лучшими проявлениями всех видов искусства - изобразительного, музыкального, театрального. В этом году у нас открылось несколько галерей. Состоялся фестиваль "Крылья Сахалина" и молодежный форум "ОстроVа", где зрители услышали российских звезд и талантливых сахалинцев - студентов Академии Ларисы Долиной. <...> А на фестивале у сахалинцев будет возможность познакомиться с иным взглядом и сравнить постановки ведущих театров страны", - сказал Лимаренко, слова которого приводятся в сообщении.

Фестиваль пройдет в течение двух недель сразу на нескольких площадках: в Чехов-центре, в том числе и на малой сцене, на месте бывшего кинотеатра "Комсомолец", а также в театре кукол, актовом зале Сахалинского госуниверситета, планируются также уличные спектакли в театральном сквере и городском парке. Жители и гости региона смогут наслаждаться постановками театров Дальнего Востока, также планируется пригласить ведущие театральные коллективы страны из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы.

Масштабная программа охватит больше 10 постановок - как премьерных спектаклей, так и театральных хитов. Лучшие спектакли, которые увидят публика на фестивале, определит экспертная комиссия. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, отбор произведений, которые представят публике, пройдет ориентировочно в декабре.