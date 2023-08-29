Акцию "Ночь кино" в 2023 году посетили более 1 млн человек

В Минкультуры сообщили, что посетители акции посмотрели "Чебурашку" Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведник" Сергея Урсуляка

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Всероссийскую ежегодную культурную акцию "Ночь кино" в 2023 году посетило рекордное число зрителей - более 1 млн человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.

"Акцию "Ночь кино" посетило рекордное количество зрителей в этом году. Посетителями мероприятий "Ночи кино" по всей стране стали более 1 млн человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В 2023 году акция прошла в ночь с 26 на 27 августа.

В Минкультуры напомнили, что посетители акции посмотрели три самых кассовых картины года: "Чебурашку" Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведник" Сергея Урсуляка. "Впервые участие в событии приняли коллеги из новых регионов России. Мероприятия проходили на восьми площадках в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области. Здесь на показы пришли более 2,5 тыс. человек", - добавили в ведомстве.