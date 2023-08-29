Новый роман Пелевина появится в книжных магазинах в 2023 году

Название книги и подробности сюжета станут известны позже

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" выпустит новый роман писателя Виктора Пелевина до конца 2023 года. Название книги и подробности сюжета станут известны позже, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес", где книга также выйдет в электронном формате.

"Издательство "Эксмо" готовит к выходу новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана, книга появится в продаже в сети "Читай-город" и "Буквоед" и во всех книжных магазинах страны до конца 2023 года. Одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в аудио и в электронной версии: эксклюзивно в подписке в "Букмейте", эксклюзивно в формате поштучной покупки книги - на "Литрес", - говорится в сообщении.

Название и подробности сюжета будут известны позже. Предыдущая книга Пелевина "KGBT+" вышла в России 29 сентября 2022 года.

Пелевин считается одним из наиболее известных современных российских авторов. За свою дебютную книгу - сборник рассказов "Синий фонарь" 1991 года - он получил "Малую Букеровскую премию". Наиболее известными произведениями стали "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999).

Он также написал романы "Омон Ра", "Любовь к трем цукербринам", "S.N.U.F.F.", "Бэтман Аполло", "Empire V", "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", "Жизнь насекомых" и другие. Несмотря на популярность, Пелевин много лет не появляется на публике и не дает интервью. Он неоднократно становился номинантом премии "Большая книга", но на церемонию вручения не приходил. В этом случае организаторы ставили на сцену его картонную фигуру.