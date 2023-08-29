На Московском еврейском кинофестивале покажут картины из Израиля, Франции, Бельгии, США

Также на фестивале пройдет образовательная программа, участников ждут встречи с режиссерами и авторами картин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 40 фильмов из девяти стран, среди которых Израиль, Франция, Бельгия, США, вошли в программу восьмого Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ). Жюри смотра возглавил актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Большое разнообразие всех возможных форматов, жанров и сюжетов зрители найдут и в конкурсной, и во внеконкурсной программе восьмого Московского еврейского кинофестиваля. Будут картины исторические и о современности, главное, что их объединяет - человечность проблематики, поиск ответов на сложные экзистенциальные вопросы, дискуссионность тем. Наша задача, чтобы фестиваль был интересен разному зрителю, чтобы программа была насыщенной и необычной", - привели в пресс-службе слова президента Федерации Еврейских общин России, председателя общественного совета МЕКФ раввина Александра Бороды.

Всего в программе фестиваля представлено более 40 картин из девяти стран, зрители увидят документальные и игровые полнометражные и короткометражные фильмы. В основной конкурс игровых полнометражных фильмов вошли, в частности, военная драма "Образ победы" (режиссер Ави Нешер, Израиль), "Соседи" (режиссер Мано Халил, Швейцария, Франция), историческая драма "Июнь, нулевое число" (режиссер Джейк Пэлтроу, Израиль, США), мультфильм "Секреты моего отца" (режиссер Вера Бельмон, Франция, Бельгия).

"Отбирая фильмы для программы этого года, я старался сосредоточиться не только на их качестве, но и на эмоциональном отклике, который они должны вызвать у зрителя. Картины рассказывают о прошлом и о принятии себя, о том, как жить в меняющемся мире - не отрекаясь от себя", - цитирует пресс-служба отборщика основного конкурса, креативный продюсер Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало", писатель Сергей Сдобнов.

В программе полнометражного и короткометражного документального кино вошли ленты из Израиля, США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Румынии, Венгрии и Гватемалы. Так, любители неигрового кино смогут увидеть биографическую картину "Дикарь" о жизни Джека Гарфейна, пережившего Холокост и ставшего в США известным театральным и кинорежиссером, фильм "Сражаясь со временем - Агнеш Келети" о жизни старейшей из ныне живущих Олимпийских чемпионок Агнеш Келети, биографический док "1 341 кадр любви и войны" о жизни и творчестве военного фотографа Миши Бар-Ам. Также на фестивале покажут документальную картину "Вживую в Mister Kelly's" об известном чикагском ночном клубе, сыгравшем решающую роль в формировании американской поп-культуры в период ее расцвета, и другие ленты.

Также на фестивале пройдет образовательная программа, участников ждут встречи с режиссерами и авторами картин. На закрытии смотра зрителям покажут премьерные три эпизода сериала "Бедные Абрамовичи" режиссера Ильи Фарфеля. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля.

Профессиональное жюри

Оценивать фильмы из конкурсной программы восьмого Московского еврейского кинофестиваля будут актриса Виктория Исакова, режиссер, теле- и радиоведущий Давид Шнейдеров, киновед и продюсер Андрей Апостолов, кинокритик и искусствовед Зара Абдуллаева, режиссер Антон Бильжо, продюсер Надежда Рехтер-Гарева, кинокритик Тимур Алиев, журналист и телеведущий Антон Желнов. Возглавил жюри актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник.

Профессиональное жюри определит победителей, которые получат статуэтки "Ключ к открытиям", символизирующие положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия разных стран и национальностей. Победители выберут в номинациях "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм" и "Приз жюри". Кроме того, общественный совет фестиваля наградит почетным призом за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России, а члены семьи продюсера Якова Каллера вручат награду его имени лучшему российскому фильму года на еврейскую тематику.

Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 3 по 10 сентября. Фильмом открытия станет военная драма "Голда. Судный день" израильского режиссера Гая Наттива. Главную роль в картине сыграла Хелен Миррен.

ТАСС - генеральный информационный партнер.