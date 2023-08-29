В Новосибирске на фестивале "Место притяжения - Сибирь" выступят коллективы из 12 регионов

В программу войдут 36 событий, среди которых более 20 драматических постановок и музыкальных программ, культурно-просветительские мероприятия, круглый стол и мастер-классы

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Первый Всероссийский фестиваль традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства "Место притяжения - Сибирь" пройдет в Новосибирске 2-16 сентября. За это время свою программу представят 13 коллективов народного творчества из 12 регионов России, рассказал на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

"Проект не имеет аналогов по художественному замыслу в стране. <…> География фестиваля очень обширна - будут представлены 12 регионов [от Москвы и Дагестана до Бурятии и Якутии] и 13 творческих коллективов", - сказал Зимняков.

Фестиваль, который проводится по нацпроекту "Культура", пройдет на четырех площадках Новосибирской области: в комплексе "Сибирь-концерт", в Доме ученых новосибирского Академгородка, а также в городах Искитим и Болотное. В программу войдут 36 событий, среди которых более 20 драматических постановок и музыкальных программ, культурно-просветительские мероприятия, в том числе выставка в Новосибирском краеведческом музее, круглый стол и мастер-классы. Другой изюминкой фестиваля станет конкурс-показ костюмов.

"Наше ноу-хау - это конкурс сценического костюма. Мы собираем молодых модельеров - они должны приложить сценический костюм с использованием национальных художественных традиций", - рассказала директор государственного автономного учреждения культуры "Сибирь-концерт" Екатерина Ковалева.

Она также уточнила, что участие в фестивале примут, по предварительной оценке, более 1 000 человек, из которых порядка 600 - из Новосибирской области.