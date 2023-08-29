В Туле впервые выставили более 150 предметов, созданных из бисера в первой трети XIX века

В экспозицию вошли ридикюли, кошельки, пояса, бумажники, трубки, табачницы, а также подстаканники, чернильницы и шкатулки

ТАСС, 29 августа. Выставка "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века" открылась в филиале Государственного исторического музея в Туле, на ней впервые в регионе выставили созданные почти два века назад более 150 предметов из бисера. Об этом рассказала ТАСС заведующая сектором общественных связей филиала ГИМ в Туле Анна Лебедева.

"У нас впервые выставлены более 150 работ первой трети XIX века, это основная часть выставки "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века" из фондов Исторического музея. Это предметы из дворянского быта, их уникальность - в удивительной сохранности", - рассказала она.

Лебедева отметила, что в Туле впервые выставили созданные в первой трети XIX века из бисера и украшенные им ридикюли, кошельки, пояса, туфельки, бумажники, трубки, табачницы, подстаканники, бювары, чернильницы, шкатулки и другие предметы. По ее данным, всего на выставке представлено более 170 экспонатов, в том числе картины из дворянских усадеб, хранимые в фондах филиала Исторического музея в Туле.

Предметы украшены бисерной вышивкой в форме растений, популярной в первой половине XIX века, вышивальщицы с помощью языка цветов передавали чувства. Как отметила Лебедева, выставка открылась 29 августа и будет работать до 15 января, она будет популярна в Туле из-за редких экспонатов высокого качества исполнения и оформления.

Филиал ГИМ в музейном квартале Тулы создан в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, открыт 27 сентября 2020 года. Это единственный региональный филиал главного музея отечественной истории, он находится недалеко от Тульского кремля, в одном из самых красивых старинных зданий Тулы - особняке Белолипецких.