"Школа драматического искусства" покажет в новом сезоне два спектакля по Достоевскому

Это постановки "Дядюшкин сон" и "Дневник Писателя"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) в новом сезоне представит премьеры спектаклей по Федору Достоевскому, Борису Васильеву и Виктору Розову. Об этом сообщила на сборе труппы директор театра Ольга Соколова.

"Ранней осенью мы будем удивлять Достоевским. Достоевских будет два, равно как и две наших сцены", - сказала директор.

По ее словам, первая премьера состоится 29 сентября на Сцене на Сретенке. Это постановка "Дядюшкин сон" режиссера Глеба Черепанова по повести Федора Достоевского. Труд этого писателя лег в основу еще одной постановки - "Дневник Писателя", которая является совместным проектом Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters, ШДИ и творческого объединения "Вахтанговский практикум". Ставит спектакль Ася Князева. Его покажут 20 и 21 октября на Сцене на Новослободской.

В ноябре на этой же площадке пройдет официальная премьера камерного спектакля Марии Зайковой "Ветеран" по рассказу Бориса Васильева, а на Сцене на Сретенке зрителей ждет премьера по пьесе Виктора Розова "С вечера до полудня" в постановке Егора Равинского.

Пополнит репертуар театра и спектакль по зарубежной классике. На Сцене на Новослободской 20 и 21 декабря Екатерина Гранитова-Лавровская представит "Идеального мужа" по пьесе Оскара Уайльда. В апреле на этой площадке состоится премьера спектакля "Таська" по пьесе Марии Икрамовой, речь в которой идет о первой жене Михаила Булгакова Татьяне Лаппа. Режиссером постановки выступит Глеб Черепанов.

Кроме того, в новом сезоне художественный руководитель режиссерско-актерской лаборатории Игорь Яцко начнет работу над спектаклем "Зависть" по роману Юрия Олеши "Заговор чувств", премьера ожидается в конце мая, а режиссер Олег Малахов - над спектаклем "Снегурочка" по Александру Островскому.

О Молодежной программе

Театр в январе запускает Молодежную программу, которая представит четыре работы молодых режиссеров. "В рамках этой молодежной программ мы будем заниматься дебютами молодых режиссеров. Тема этого сезона - это проза, работа над прозой, сценический ключ к прозе", - рассказал Глеб Черепанов, который стал руководителем программы. Предполагается, что спектакли, которые появятся в результате, пополнят репертуар Сцены на Новослободской. Это постановки по Антону Чехову "Моя жизнь", "Скрипка Ротшильда" и "Село Лаптисъедены", по Андрею Платонову - "На заре туманной юности".

Обратился к труппе художественный руководитель режиссерско-актерской лаборатории Игорь Яцко. "Сейчас идут 20-е годы, 2023 год. Они учат нас, что время имеет свои реалии. И мы должны с ними соотноситься, какими мы ни были бы традиционными школьниками. Дух времени обязательно влияет на нас. Как мы с ним справимся? Он предоставляет нам испытания, предоставляет возможность учиться и развиваться", - сказал Яцко.

Свою новую постановку "Зависть" он назвал для себя эстафетой после поставленного ранее спектакля "Васса Железнова". По его словам, продолжением студийной, исследовательской работы станет сотрудничество театра с Национальной ассоциацией драматургов. Премьера по итогам этого проекта планируется ко Дню города в 2024 году.

Коллектив поздравил с открытием сезона председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. "В театре служат прекрасные артисты, преданные сцене и своим зрителям", - отметил Калягин. Он пожелал коллегам новых свершений, побед и открытий. Его приветствие труппе зачитала директор театра Ольга Соколова.