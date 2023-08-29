Театр на Таганке представил свои спектакли для жителей Красноярска

"Поцелуй. Конармия" и "Вишневый сад. Комедия" собрали полные залы

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Спектакли московского Театра на Таганке "Поцелуй. Конармия" и "Вишневый сад. Комедия", впервые представленные в Красноярске, собрали полные залы - продано 100% билетов на все постановки. Гастроли театра организовала золотодобывающая компания, сообщила ТАСС директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева.

"Красноярский театр имени Пушкина выкладывал билеты [в продажу] частями в течение трех дней. И все три дня 100% билетов расходилось. Когда мы с директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой были в радиоэфире, и радиоведущий объявил, что остается еще четыре билета, через 15 минут билеты были проданы. Аншлаг полный", - сообщила Васильева.

Уточняется, что гастроли театра были организованы золотодобывающей компанией.

Васильева отметила, что сотрудничество с театрами началось в 2016 году, с этого времени компания ежегодно организует конкурс для региональных театров. Позднее организация решила не только поддерживать местные театры, но и привозить в регионы своего присутствия знаменитые столичные театры.

"Красноярск, в принципе, достаточно далеко от федерального центра. Это означает, что не все жители имеют возможность приехать в Москву и Санкт-Петербург, чтобы посетить самые известные спектакли. Мы решили знаковые спектакли возить в регионы, где работает наша компания, - Красноярск, Иркутск, Магадан, Якутск", - добавила Васильева.

Признание зрителей

По словам Апексимовой, в прошлом году театр был с гастролями в Иркутске. "Каждый раз для нас это большая честь и ответственность. Гастроли - важное событие как для артистов, так и для меня", - подчеркнула она.

Первым на сцене Красноярского театра имени Пушкина был спектакль "Вишневый сад. Комедия", творческое переосмысление столичным театром произведения Антона Чехова. Спектакль предстает в эстрадном, комедийно-гротесковом смысле. "Нас благословил Антон Павлович Чехов. У него написано - "Вишневый сад", комедия. И нам это удалось [подать спектакль в этой форме]", - рассказывает она. По словам Апексимовой, это совершенно новая постановка пьесы русского классика, но с сохранением авторского текста. Задачей режиссера, отмечают в театре, было показать специфику юмора Чехова.

"Самое страшное, что может быть, - это когда зритель говорит: мы привыкли к другому. <...> В итоге было очень приятно, когда зрительный зал встал, было ощущение, что нас приняли", - рассказала директор московского театра.

А 29 августа в Красноярске был представлен спектакль "Поцелуй. Конармия" по рассказу Исаака Бабеля "Поцелуй", написанному в годы Гражданской войны в России.

Планы

В 2024 году компания планирует продолжить сотрудничество с Театром на Таганке. В июне 2024 года в Красноярске в третий раз пройдет фестиваль современного искусства "Территория". Завершать его будет большой спектакль Театра на Таганке. Название спектакля будет объявлено в предстоящем апреле, сейчас идет выбор сцены. Представители столичного театра выбирают между Красноярским музыкальным театром и Красноярским театром оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.