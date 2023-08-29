Липецкий фильм о еврейской семье в оккупированном в годы войны Киеве покажут в декабре

В подготовке картины участвовали молодые актеры

ТАСС, 29 августа. Художественный фильм о судьбе еврейской семьи с двумя детьми в оккупированном немецко-фашистскими захватчиками Киеве в годы Великой Отечественной войны, снятый на средства инвесторов в Липецкой области и с участием молодых актеров региона, покажут в декабре 2023 года. В основу сюжета легла повесть липецкого писателя Игоря Федорова "Реквием бабьего лета", сообщил ТАСС автор произведения.

"В Липецке завершились съемки художественного фильма по повести "Реквием бабьего лета". В основе сюжета всего одни сутки из жизни еврейской семьи Разумовских в захваченном фашистскими оккупантами Киеве. Показ фильма на областной и столичных киноплощадках планируется в декабре 2023 года", - сказал Федоров.

Он добавил, что создатели фильма проявили себя тонкими психологами и очень точно передали переживания героев. "Каждое утро работающий на службе у оккупантов Микола вывозит из города три бочки навоза из немецких конюшен, две из которых заняты, а третья пока свободна, однако спастись таким способом может лишь один человек и, конечно, не просто так. Перед родителями встала мучительная дилемма - выбрать из двух горячо любимых сыновей, кому остаться жить, а кому быть расстрелянным", - рассказал Федоров.

Как отметил второй режиссер фильма Александр Горобец, для съемок использовали финансовые и организационные ресурсы региональных инвесторов. В подготовке картины участвовали молодые актеры - дети из Липецка и выпускники художественных вузов. "Такие проекты дают им возможность роста и выхода на всероссийский уровень. Если мы говорим про кино, то оно должно создаваться не только в столице и крупных городах, но также и регионах, очень важно поддерживать такие проекты", - пояснил он.

Горобец подчеркнул, что сама трагедия Холокоста в фильме не показана, но она ощущается почти физически, как нечто неотвратимое. "Ужас и бесчеловечность изображенных событий, особенно выделяется эпизод с проверкой содержимого бочек на посту при выезде из города, побуждают зрителя самому дать безальтернативно точные определения происходящему, заклеймить прислужников фашизма. Уничтожение людей по национальному признаку остается величайшим по гнусности и варварству преступлением во все времена", - резюмировал собеседник агентства.

Киев был освобожден от оккупации 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина и 1-я отдельная чехословацкая бригада под командованием полковника Людвика Свободы взяли город под свой контроль, а также был создан плацдарм для дальнейшего освобождения правобережной Украины. За мужество и героизм были награждены орденами и медалями 17,5 тыс. бойцов и командиров Красной армии. В их честь в киевском метрополитене была открыта станция "Героев Днепра".