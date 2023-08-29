В Пекине состоялась церемония открытия Russian Film Festival

На торжественной церемонии состоялся показ кинокартины "Бультерьер" режиссера Василия Быстрова

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Фестиваль российского кино Russian Film Festival стартовал в Пекине. Как сообщает корреспондент ТАСС, на торжественной церемонии состоялся показ кинокартины "Бультерьер" (2022) режиссера Василия Быстрова.

Присутствовавшая на мероприятии врио генерального директора "Роскино" Екатерина Наумова отметила масштаб фестиваля. "В этом году мы особенно рады провести такой масштабный фестиваль в Китае наконец-то в формате офлайн, когда мы можем показать непосредственно зрителям в кинотеатре наше современное кино", - отметила она в беседе с журналистами. Перед началом мероприятия Наумова обратила внимание на интерес китайских зрителей к спортивным драмам. "Картина "Движение вверх" стала одним из самых успешных фильмов в китайском прокате", - сказала она.

Российские киноленты на фестивале представили актеры Макар Хлебников и Евгения Лапова, режиссеры Ирина Гобозашвили и Александр Хант, а также продюсеры Валерия Охотницкая и Мария Наговицына.

Режиссер картины "Начать сначала" (2022) Гобозашвили подчеркнула консервативность китайского зрителя, которому близки фильмы о традиционных человеческих ценностях. По ее наблюдению, у китайской аудитории вызывают положительные отклики киноленты, "посвященные тематике сплочения и человеколюбия". Режиссер также заметила, что в КНР пользуются популярностью военное кино и картины в духе фэнтези. Дружелюбие китайской стороны по отношению к гостям из России отметил режиссер Хант. "Чувствуется, что люди здесь очень дружелюбные, это бросается в глаза", - поделился он в беседе с журналистами.

В рамках фестиваля Russian Film Festival, который проходит с 27 августа по 3 сентября на территории трех китайских городов - Хэйхэ, Пекина и Сучжоу - покажут шесть российских кинолент: фильм-катастрофу "Снегирь" Бориса Хлебникова (2023), спортивные драмы "Бультерьер" Василия Быстрова, "Начать сначала" Ирины Гобозашвили и "Одиннадцать молчаливых мужчин" (2021) Алексея Пиманова, криминальную драму Александра Ханта "Межсезонье" (2021), а также ленту "Китобой" (2020) Филиппа Юрьева.

Российские фильмы можно посмотреть в Пекине в кинотеатре Art Cinema до 2 сентября, а затем Russian Film Festival переедет в Сучжоу до 3 сентября. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России и организации China Film Art Research Center. Организатором выступает компания "Роскино".